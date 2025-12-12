Главные тренды еды в 2026-м — протеин, клетчатка, ностальгия

Главные фуд-тренды 2026 года — интерес к клетчатке, протеину, сладко-острым вкусам и локальной гастрономии. Одновременно усиливается спрос на быстрые решения для дома, растительные альтернативы и продукты с природными вкусовыми нотами, сообщает ВкусВилл со ссылкой на международные исследования. Также растёт популярность «домашней роскоши» — приготовления вкусных, ресторанных блюд у себя дома.

Новый «тренд» — забота о здоровом кишечнике

В следующем году рынок будет всё активнее реагировать на запросы, связанные со здоровьем кишечника. Согласно исследованию Comet Bio, занимающейся производством пребиотических волокон, клетчатка с пребиотиками демонстрирует самый быстрый рост в функциональном питании: продукты с клетчаткой ищут почти половина покупателей, с пребиотиками — каждый четвёртый.

Популярные примеры продуктов с клетчаткой — зерновые батончики, хлопья из голозёрного овса, макаронные изделия с овощами и полезная выпечка. Также клетчатка содержится в биойогуртах, напитках с чайным грибом—комбучей, ацидофилином и пробиотиками.

Марки стараются вызвать эмоции у покупателей

По данным исследований 6 Seeds — компании, изучающей потребительские тренды в еде, растёт популярность «новой ностальгии». Покупатели ищут продукты со вкусами, знакомыми с детства, но при этом ждут более полезный состав, меньшее количество добавок и полезных характеристик.

Этот тренд постепенно подхватывают и российские марки. В супермаркетах всё чаще появляются «ностальгические» десерты, которые вызывают эмоции у тех или иных поколений. Например, такие десерты как «Картошка», ванильный пломбир, трубочки с кремом и торт «Наполеон».

Сочетание сладкого и острого — актуальный тренд

Интерес к функциональности усиливает тренд на еду с содержанием протеина. Больше покупателей акцентируют внимание на количестве белка и «чистом» составе, в том числе в сладостях.

Как отметили во ВкусВилл, потребители всё чаще предпочитают необычные вкусовые сочетания, сложные комбинации, например, кисло-острые. Одним из популярных направлений в еде остаётся тренд swicy (spicy + sweet) — сочетание сладкого и острого. К нему относятся, например, комбинации манго с чили, ананаса с острым перцем, карамели с пряными специями или ягодных вкусов с лёгкой перчинкой.

«Лесная сосна» может стать трендовым вкусом 2026 года

Исследования Kerry фиксируют повышенный интерес к формату «домашней роскоши» — вкусным блюдам, которые можно легко и быстро приготовить дома. Люди пытаются экономить своё время, при этом не рискуя потерять качество и натуральность еды.

Также постепенно набирает популярность сегмент растительных продуктов. Исследования компании по анализу пищевых трендов Innova Market Insights показывают: растительные продукты выбирают не только из-за ограничений, связанных с пищевыми убеждениями, но и с желанием выбрать лёгкую еду с натуральным вкусом.

Растёт интерес и к природным нотам — например, вкусам с хвойными, травяными и древесными оттенками, а также сочетанию цитрусов с травяными настоями. Мировой рынок одним из потенциальных «вкусов 2026 года» называет «лесную сосну».