Самые ожидаемые книги 2026 года

Мы изучили планы издательств и составили собственный топ книг, который будут обсуждать весь год. Тут и бизнес-кейсы, и истории российских и зарубежных предпринимателей, и исследования на стыке экономики, истории и антропологии. А ещё два списка важных новинок в художественной литературе и нон-фикшене.

Бизнес

От биографии создателя искусственного интеллекта до исследований материальной культуры в СССР — собрали эклектичную подборку, с которой можно прокачать бизнес-мышцу, увидеть привычные вещи под новым углом и открыть для себя нестандартные стратегии.

«Детройтская история»

Автор: Клэр Херберт, антрополог, ассоциированный профессор социологии в Орегонском университете.

Издательство: НЛО

Дата выхода: январь

Примерно все знают, что Детройт из процветающего индустриального центра превратился в «город-призрак». А Клэр Херберт исследует, как угасание отразилось на социальных и экономических связях горожан, и обнаруживает нестандартные стратегии. Перед ней вырастает мир неформальных отношений с собственностью, в котором люди стремятся устроить свою жизнь без помощи городских властей.

«Сделано в СССР»



Автор: сборник статей под редакцией Александра Фокина

Издательство: НЛО

Дата выхода: январь

Книга погружает в мир советских вещей. Бытовые предметы — марки на почтовых конвертах, урны для голосования, этикетки на бутылках водки и детские игрушки — многое рассказывают о стране, людях, политике, экономике и эстетике. То, как советский человек менял материальный мир и как материальный мир менял его самого, рассматривается вместе с антропологами, историками и искусствоведами.

«Мыслящие машины Дженсена Хуанга: История Nvidia и мировой ИИ-революции»

Автор: Стивен Витт, американский писатель-документалист и журналист

Издательство: Альпина Паблишер

Дата выхода: февраль

Уроженец Тайваня, который чистил туалеты в кентуккийском интернате и брал ночные смены в Denny’s, Дженсен Хуанг бросил вызов Уолл-стрит и победил: в июне 2024 года Nvidia стала самой дорогой корпорацией на Земле. Автор собирает по кусочкам путь бизнесмена к успеху. А заодно заглядывает за кулисы, где Хуанг и его компания прямо сейчас создают ближайшее будущее. Получилась ещё одна супербиография суперчеловека.

«Между Парижем и Нью-Йорком: трансатлантическая индустрия моды в XX веке»



Автор: Вероник Пуйяр, историк и профессор Университета Осло

Издательство: НЛО

Дата выхода: февраль

Мода здесь показана с точки зрения предпринимателя. Пуйяр исследует, как кутюрье балансировали между творческой свободой и производственной экономикой, и показывает, как формировались профессиональные сети между модельерами и производителями, закупщиками, тренд-скаутами и дизайнерами.

«Мечтатели с Физтеха: Как Skyeng вырастили бизнес и бустят мир через образование»

Авторы: создатели и руководители Skyeng Рустам Айнетдинов, Александр Ларьяновский, Харитон Матвеев, Георгий Соловьёв

Издательство: МИФ

Дата выхода: апрель

Эта книга разбирает по кирпичикам трансформацию Skyeng из студенческого стартапа в лидера рынка с миллиардной прибылью. Сами владельцы бизнеса рассказывают, как адаптироваться к изменениям, научиться выходить на новые аудитории и управлять компанией. А во второй части книги — актуальные тенденции EdTech.

«Создатель ChatGPT. История Сэма Альтмана»



Автор: Кич Хейги, журналистка, печатается в The Wall Street Journal

Издательство: Альпина Паблишер

Дата выхода: весна

Это история провинциала из Сент-Луиса, который превратился в главного провидца Кремниевой долины. Автор книги провела более 250 бесед с родными, друзьями, коллегами и самим Альтманом, чтобы создать его портрет. Получился образ блестящего переговорщика и авантюриста, который верит в технический прогресс как в божество. В 2025 году эта биография вошла в топ-100 всех книг на Amazon.

«Принципы устойчивости. Как управлять Большим долговым циклом и предотвращать финансовые кризисы»

Автор: Рэй Далио, американский финансист, основатель инвестиционной компании Bridgewater Associates.

Издательство: МИФ

Дата выхода: август

Именитый инвестор-миллиардер рассказывает, как государства приходят к банкротству. Это книга для тех, кто хочет лучше понимать глобальный экономический контекст. Автор приводит примеры из истории США, Японии и Китая. Будет полезно и финансовым аналитикам, строящим долгосрочные стратегии, и руководителям, принимающим решения в условиях нестабильности.

«Нейроэкономика 1.0: Как наш мозг принимает решения?»

Автор: Василий Ключарёв, профессор и руководитель Центра когнитивных исследований НИУ ВШЭ

Издательство: Альпина нон-фикшн

Дата выхода: ноябрь-декабрь

Книгу написал один из ведущих российских специалистов в когнитивных науках. И написал просто о сложном: как человеческий мозг принимает любые решения, от покупки хлеба до влюблённости. Помимо увлекательно рассказанной теории, в тексте много работающих советов для бизнесменов, маркетологов и всех, кому важно, чтобы на них не влияли когнитивные искажения.

Нон-фикшен

От аферистов и психопатов до философов, режиссёров и драматургов — собрали подборку с неожиданными героями, вселенной Minecraft и размышлениями о войне и мире от автора «Винни-Пуха».

«Философские анекдоты»

Автор: Олеся Строева, доктор культурологии, кандидат философских наук

Издательство: Рипол

Дата выхода: февраль

Уже из названия ясно, что разговор о бытии, сознании, смысле существования и других вопросах будет ироничным и доступным. Актуальная философия и фундаментальные понятия подаются в формате лёгкого стендапа — так, чтобы читатель не только обогатился знаниями, но и получил удовольствие от процесса.

«Полевая кухня»

Автор: Александр Стесин, писатель и путешественник

Издательство: НЛО

Дата выхода: февраль

Это сборник автофикшен-новелл о людях из разных культур и миров, живущих в одном городе: от черкесов и афганцев до йеменцев и ассирийцев. Автор исследует, как в стремительно распадающемся и закрывающемся мире, сохраняется фундаментальный человеческий опыт, способный объединять людей. К такому опыту относится и процесс приготовления еды.

«Вакканай»

Автор: Максим Чумин, креативный продюсер и предприниматель

Иллюстрации: Катя Бровкина, мультидисциплинарный художник, сотрудничает с галереями Sample, Set Projects, Cube

Издательство: NoAge

Дата выхода: февраль

Графический роман о самом северном городе Японии и ближайшем соседе Сахалина. Там по улицам бродят олени, изредка появляются медведи. Но самый редкий след, встречаемый в этих местах, не звериный, а языковой — след кириллицы, который ещё хранится в воспоминаниях города и жителей. Графический роман превращает память в художественный материал, а сам город — в главного героя.

«Стройка века. Философское осмысление Minecraft, главной игры современности»

Автор: Алексей Ветушинский, философ и исследователь видеоигр

Издательство: Individuum

Дата выхода: зима

Minecraft — легендарная игра, которая стала символом мира без ограничений и множества правил. Люди и корпорации неоднократно выбирали виртуальное пространство Minecraft для самовыражения: модного показа, стрима или создания музыкального клипа. Алексей Ветушинский разбирает, почему игровые практики XXI века снова и снова упираются в одно: свободу и творчество.

«Евгений Шварц. Судьба Сказочника в эпоху Дракона»

Автор: Наталья Громова, литературовед, прозаик

Издательство: Издательство Ивана Лимбаха

Дата выхода: март

Советский писатель и драматург Евгений Шварц не дал внутреннему свету погаснуть даже в самые мрачные годы XX века. Его пьесы-сказки «Тень» и «Дракон» выглядели реалистичнее многих романов и точно попадали в настроение времени. В этих же текстах Шварц оставался бескомпромиссно честным, когда показывал оцепенение и страх общества. Он одновременно и жалел людей, и не скрывал от них неприятную правду. Книга предлагает заново взглянуть на личность драматурга и лучше понять его внутреннюю логику.

«Психопаты правят миром. Как превратить свои неудобные черты в инструмент влияния»

Автор: Леонид Кроль, профессор магистерской программы «Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование» НИУ ВШЭ

Издательство: МИФ

Дата выхода: апрель

Не только маньяки, но и эффективные лидеры — Леонид Кроль предлагает отказаться от стигматизации психопатов. Психопатическое мышление помогает преодолевать прокрастинацию, страх отказа и тревогу. Такие люди не подчиняются давлению общества, умеют брать на себя ответственность (только за то, что сами считают важным) и не боятся ошибаться, потому что не связывают ошибки с чувством вины.

«Полгода в красной России»

Автор: Луиза Брайант, американская журналистка и феминистка

Издательство: Individuum

Дата выхода: весна

Репортаж о русской революции 1917 года с мест событий: из поездов, очередей за хлебом, казарм и коридоров Смольного. Луиза Брайант разговаривала с солдатами, рабочими, крестьянами и лидерами революции. В её работе сохранились не только события, но и язык, страхи и надежды людей на кромке исторического разлома.

«Колумбусштрассе: Семейная история. 1935–1945»

Автор: Тоби Дамен

Издательство: Individuum

Дата выхода: весна

Графический роман — нетривиальный способ рассказать о жизни в нацистской Германии с 1935 по 1945 годы. Книга основывается на письмах, фотографиях и личных документах немецкой семьи. Разговор не ограничивается только бытом и воспоминаниями, авторский голос становится всё громче и подводит нас к рассуждениям о личной и политической ответственности.

«Невероятные похождения Лассе-Майи, рассказанные им самим»

Автор: Ларс Мулин, он же Лассе-Майя, шведский грабитель, авантюрист и плут

Издательство: Black Sheep Books

Дата выхода: весна

Не только люди с безупречной биографией имеют право оставить о себе книгу. Шведский авантюрист и грабитель ещё при жизни стал легендой. В XIX веке его мемуары переиздавались десятки раз, и вот впервые выходят на русском языке. Это история о невероятном красноречии и харизме, которые не раз спасали его и даже помогли (законно!) выбраться из тюрьмы.

«Мир с честью. Война с честью»

Автор: Алан А. Милн

Издательство: Individuum

Дата выхода: весна

Это честные и противоречивые рассуждения от писателя нашего детства. Автор «Винни-Пуха» и ветеран Первой мировой войны с разницей в шесть лет выпустил две работы. Первая книга — «Мир с честью» — призыв любой ценой избежать кровопролития в Европе после Первой мировой. Вторая — «Война с честью» — признание, что с нацизмом нужно бороться силой оружия. В российском издании оба текста соседствуют друг с другом и объединены одной обложкой.

«Миядзаки, Такахата и феномен японской анимации»

Автор: Анна Голда, искусствовед, работает в Государственном музее Востока

Издательство: МИФ

Дата выхода: август

Эта книга — билет в лабораторию гениев, где рождалась всемирно известная анимация. Японские режиссёры Хаяо Миядзаки и Исао Такахата основали студию Studio Ghibli, которая прославилась на весь мир своей самобытной и яркой анимацией. Чтобы лучше понять их путь, книга обращается к разговору о визуальном стиле, пространстве кадра, первоисточниках и неочевидных референсах.

«Мастерство игры»

Автор: Роберт Грин, писатель и автор мировых бестселлеров

Издательство: Альпина Паблишер

Дата выхода: лето

Автор книги разбирает, что именно отличает выдающихся людей от большинства окружающих. Он анализирует биографии Леонардо да Винчи, Дарвина, Эйнштейна и Пруста и приходит к выводу, который понравится упорным и разочарует ленивых: решающую роль играют не врождённые таланты, а годы практики, настойчивость и работа над собой. Каждая глава посвящена одному из этапов на пути самосовершенствования, а сама книга предлагает читателю разные стратегии развития.

Художественная литература

От лауреатов мировых литературных премий до именитых писателей — собрали подборку о страхе смерти, феномене памяти, спорах с судьбой и семейных тайнах.

«Исход(ы)»



Автор: Джулиан Барнс

Издательство: Азбука

Дата выхода: январь

Наш современник и классик британской литературы — редкий писатель удостаивается такого признания при жизни — выпустил последнюю, по его словам, книгу. Это история друзей писателя, которые влюбляются друг в друга дважды: в юности и в зрелости. А ещё это история джек-рассел-терьера по кличке Джимми, который «не знает, молодая он собака или старая» и вообще «не соображает, что он собака». Джулиан Барнс снова исследует отношения человека с памятью.

«Куда ты меня не взяла»

Автор: Мария Грация Каландроне

Издательство: Подписные издания

Дата выхода: январь

Пронзительный трукрайм, который на деле гораздо больше, чем просто криминальная история. Писательница расследует смерть своих родителей, случившуюся в 1965 году. Отец и мать оставили её восьмимесячную в садах Боргезе и совершили двойное самоубийство. Каландроне собирает пазл прошлого и узнаёт, что её мать бежала от жестокого мужа, тогда как закон не хотел её защитить. В своей книге она осмысляет непростые судьбы итальянок — жён и матерей — середины XX века.

«Оно мне надо?»

Автор: Эмир Кустурица, югославский и сербский кинорежиссёр

Издательство: Альпина.Проза

Дата выхода: февраль

В книге собраны дневники знаменитого режиссёра, выходящие далеко за рамки кино и охватывающие жизнь во всей её неприятной сложности. Здесь есть и размышления о творчестве и роли художника, и взгляды Эмира Кустурицы на распад Югославии и последствия Боснийской войны.

«Однажды я встретил слона»

Автор: Кейя Мидзуно, японский писатель и автор бестселлеров

Издательство: Бомбора

Дата выхода: март

Это абсолютный бестселлер в Японии, написанный в стиле хилинг-романа — жанр подразумевает уютную, «исцеляющую» литературу, созданную для психологической разгрузки и душевного комфорта читателя.

Главный герой давно живёт по схеме «начну новую жизнь с понедельника», но каждый раз откладывает всё на следующую неделю. Конец этому положит бог Ганеша, который предлагает заключить с ним сделку и выполнять по одному заданию каждый день. Ганеша — то ли настоящее божество, то ли отражение самого героя, которое выворачивает наружу слабости героя и превращает их в источник силы.

«Я не хочу быть простым человеком»

Автор: Эдуард Лимонов, писатель, публицист и политик

Издательство: Альпина.Проза

Дата выхода: апрель

Книги Эдуарда Лимонова неизменно вызывают резонанс — особенно когда речь идёт о текстах, ранее нигде не публиковавшихся, как в этом случае. В книгу вошли литературные дневники, письма и рассказы, посвящённые и адресованные Елене Щаповой — героине легендарного романа «Это я — Эдичка».

«Спасая Винсента»

Автор: Джоан Фернандес, американская писательница и журналист

Издательство: Бель Летр

Дата выхода: весна

Это история Йоханны Бонгер — женщины, которая открыла всему миру талант Ван Гога. Она вышла замуж за торговца картинами Тео Ван Гога, увлечённого продажей работ неизвестных живописцев, прежде всего своего невезучего брата Винсента. После смерти мужа Йоханна остаётся с годовалым сыном и сомнительным наследством — сотнями непроданных полотен эксцентричного родственника. Бросив вызов традициям, она решает сама продвигать творчество Винсента Ван Гога.

«Гурии»

Автор: Камель Дауд, алжирский и французский журналист и писатель

Издательство: NoAge

Дата выхода: весна

Роман получил Гонкуровскую премию в 2024 году. Писатель, родившийся в Алжире, показывает нам свою родину спустя двадцать лет после окончания гражданской войны. История нескольких героев разворачивается вокруг попытки научиться жить с прошлым, о котором остальные предпочитают забыть.

«Возвращение барона Венкхейма»

Автор: Ласло Краснахоркаи, венгерский писатель, нобелевский лауреат по литературе 2025 года

Издательство: Corpus

Дата выхода: июль

Зарубежные критики проводят параллели между «Идиотом» Достоевского и этим романом недавнего нобелевского лауреата. Пожилой аристократ, спасаясь от долгов, возвращается в родной венгерский городок. Вместо тихой жизни он оказывается в эпицентре сплетен и интриг

«Невспаханное поле»

Автор: Гюнтер Грасс, немецкий писатель, нобелевский лауреат по литературе 1999 года

Издательство: Альпина.Проза

Дата выхода: июль

Главный герой романа — Тео Вуттке, житель восточного Берлина. Долгие годы он находился под наблюдением осведомителя Штази, с которым, тем не менее, стал приятелем. Мы наблюдаем за Вуттке в Берлине в период между падением Берлинской стены и воссоединением Германии. Автор использует этот сюжет как повод осмыслить историю страны от революции 1848 года до событий 1990 года.



«Планк, или Когда свет потерял свою лёгкость»

Автор: Штеффен Шрёдер, немецкий актёр и писатель

Издательство: Издательство Ивана Лимбаха

Дата выхода: лето

Перед Максом Планком и Альбертом Эйнштейном в последние месяцы Второй мировой войны стоял сложный выбор. Стареющий Планк решает: подписать заявление в поддержку Гитлера ради спасения сына, приговорённого к смерти, или остаться верным своим убеждениям. Альберт Эйнштейн занимается в США научной работой, в то время как его сын Эдуард, страдающий психическим заболеванием, остаётся в психиатрической клинике Цюриха. Роман основан на архивных материалах, письмах и документах.

«Одиннадцатый час»

Автор: Салман Рушди, британский писатель индийского происхождения, лауреат Букеровской премии

Издательство: Corpus

Дата выхода: сентябрь

Салман Рушди — современный писатель и человек, который пережил нападение на себя. Его четвёртый роман «Сатанинские стихи» вызвал негодование у мусульман вплоть до того, что лидер Ирана аятолла Хомейни призвал убить писателя. В 2022 году во время лекции на сцену, где находился Рушди, выскочил человек и нанёс ему несколько ножевых ранений в живот и шею.

В новой книге Рушди исследует, как человек проживает финальные часы жизни: в смирении или сопротивлении, в покое или ярости. Его герои сталкиваются со смертью, утратой и не находят простых ответов.

«Возвращение»

Автор: Хишам Матар, британско-ливийский писатель, эссеист и мемуарист

Издательство: Фантом Пресс

Дата выхода: октябрь

Книга получила пулитцеровскую премию и вошла в топ «100 лучших книг XXI века, по версии New York Times». Когда Хишам Матар был девятнадцатилетним студентом в Англии, его отец пропал в Ливии. Двадцать два года спустя Матар вернулся в родную Ливию в поисках правды. Очень личная история героя превращается в универсальное повествование о надежде и стойкости.