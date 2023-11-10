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«Газпром» уступил по объему рыночной капитализации своей дочерней компании

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Газпром» уступил по объему рыночной капитализации своей дочерней компании. Акции «Газпром нефти» подорожали после новости о выплате промежуточных дивидендов в размере, эквивалентном дивидендной доходности в 10%.

«Газпром» уступил по объему рыночной капитализации своей дочерней компании

«Газпром нефть» обогнала по объему рыночной капитализации на Мосбирже свою материнскую компанию «Газпром». Об этом свидетельствуют данные торгов.

По актуальным на момент публикации данным, капитализация «Газпрома» составляет 4,005 трлн рублей, ее дочернего предприятия «Газпром нефть» – 4,02 трлн рублей. Акции первой за последние пять дней подешевели на 0,5%, акции второй – подорожали на 3,9%.

Ценные бумаги «Газпром нефти» пошли в рост после сообщения компании о промежуточных дивидендах за девять месяцев текущего года. Если выплаты утвердят, то они составят 82,94 рубля на акцию, что соответствует дивидендной доходности в 10%.

Фото на обложке: rarrarorro / Shutterstock

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