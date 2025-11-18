«Газпром» приобрел контрольный пакет автопроизводителя Aurus

Структура «Газпрома» получила контроль над автопроизводителем Aurus, выкупив 51% компании. Об этом рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с акционерами. Сделка прошла через «Газпром тех», созданный для консолидации промышленных активов, и оценивается в 12–13 млрд рублей.

До сделки Aurus контролировали три компании

Источники «Ведомостей» уточняют, что техническим оператором сделки выступил «Газпром тех», учреждённый годом ранее для управления профильными активами головной компании. Представитель «Газпром теха» от комментариев «Ведомостям» отказался.

До сделки структура акционеров Aurus выглядела так: 36% принадлежали арабскому фонду Tawazun, 63,5% — ведущей научной организации России ФГУП НАМИ, и 0,5% — компании «Хит моторз рус», которой руководит бывший гендиректор «Москвича» Ханс-Петер Мозер. В конце 2024 года доля Tawazun перешла к российской компании «Дедал».

«Газпром» выкупил долю Aurus при условии смены менеджмента

Ещё в конце 2023 года обсуждался вариант, при котором «Газпром» мог получить до 40% Aurus. Тогда источники «Ведомостей» говорили, что средства от возможной сделки планировалось направить на запуск новой, более доступной линейки автомобилей по сравнению с текущими моделями бренда.

В 2025 году ситуация вокруг компании изменилась. В сентябре у Aurus сменился генеральный директор: Андрея Панкова (до этого работал в российском подразделении Renault), заменил Андрей Богинский, пришедший из компании «Яковлев» (входит в ОАК «Ростеха»).

По словам источника «Ведомостей» в крупном автоконцерне, «Газпром» изначально не стремился приобретать долю в Aurus, но покупка состоялась при условии обновления топ-менеджмента. Источник также допускает, что у нового инвестора может быть обязательство по вложению средств в развитие автопроизводителя.

На проект Aurus выделили не менее 12,4 млрд рублей

Проект Aurus был запущен в 2013 году. Тогда правительство поручило разработку автомобилей на модульной платформе для перевозки первых лиц страны ФГУП НАМИ. . Линейка получила условное название «Кортеж» и включала седан, лимузин, минивэн и внедорожник. По данным «Ведомостей», финансирование проекта составило 12,4 млрд рублей.

Первый лимузин Senat использовался на инаугурации президента 7 мая 2018 года. С 2021 года мелкосерийное производство моделей Senat и внедорожника Komendant для коммерческого рынка работает на площадке в Елабуге рядом с заводами «Соллерс». Бронированные версии продолжают выпускать на базе НАМИ в Москве.

Контекст

Aurus остаётся ключевым государственным проектом в сегменте автомобилей премиум-класса, ориентированным на импортонезависимость.

Исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов заявил «Ведомостям», что привлечение нового акционера и смена менеджмента могут говорить о внимании государства к контролю затрат и к развитию производства. По его словам, проект Aurus последние годы развивался медленно — в том числе из-за затянувшихся переговоров с партнёрами.

Фото: Maksim Konstantinov / SOPA Images / LightRocket / Getty Images