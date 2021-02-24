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«Газпром нефть» запустила бесплатный сервис для дизайна цифровых продуктов

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

«Газпром нефть» представила универсальное open source решение для создания интерфейсов цифровых продуктов. Дизайн-система Consta доступна для бесплатного использования фронтенд-разработчиками, дизайнерами, тестировщиками, аналитиками и другими специалистами. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

«Газпром нефть» запустила бесплатный сервис для дизайна цифровых продуктов

Отмечается, что дизайн-система универсальна и применима в любых отраслях: от добывающей промышленности до малого бизнеса.

С ее помощью можно создавать разные сервисы: инструменты мониторинга, интерфейсы для управления оборудованием, интранет-порталы, сервисы самообслуживания или личные кабинеты.

Также на Consta можно перевести уже существующие цифровые сервисы. Так, систему можно использовать для унификации большого числа продуктов и инструментов с разными интерфейсами.

По заявлению «Газпром нефти», с помощью решения компании и предприниматели смогут ускорить внедрение новых цифровых продуктов и сократить затраты на их разработку. Кроме того, система позволяет оперативно создавать прототипы будущих интерфейсов.

«Наша дизайн-система открыта для всех пользователей. Кроме того, тиражирование проекта в других нефтяных и промышленных компаниях позволит создать удобную экосистему для коллаборации наших лучших разработок», — прокомментировал директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев.

Фото: «Газпром нефть»

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