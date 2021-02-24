«Газпром нефть» запустила бесплатный сервис для дизайна цифровых продуктов

«Газпром нефть» представила универсальное open source решение для создания интерфейсов цифровых продуктов. Дизайн-система Consta доступна для бесплатного использования фронтенд-разработчиками, дизайнерами, тестировщиками, аналитиками и другими специалистами. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что дизайн-система универсальна и применима в любых отраслях: от добывающей промышленности до малого бизнеса.

С ее помощью можно создавать разные сервисы: инструменты мониторинга, интерфейсы для управления оборудованием, интранет-порталы, сервисы самообслуживания или личные кабинеты.

Также на Consta можно перевести уже существующие цифровые сервисы. Так, систему можно использовать для унификации большого числа продуктов и инструментов с разными интерфейсами.

По заявлению «Газпром нефти», с помощью решения компании и предприниматели смогут ускорить внедрение новых цифровых продуктов и сократить затраты на их разработку. Кроме того, система позволяет оперативно создавать прототипы будущих интерфейсов.

«Наша дизайн-система открыта для всех пользователей. Кроме того, тиражирование проекта в других нефтяных и промышленных компаниях позволит создать удобную экосистему для коллаборации наших лучших разработок», — прокомментировал директор по цифровой трансформации «Газпром нефти» Андрей Белевцев.

Фото: «Газпром нефть»