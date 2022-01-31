GenerationS открывает набор в программы по изучению инструментов развития инноваций

Международные программы GenerationS нацелены на то, чтобы познакомить топ-менеджеров и сотрудников компаний с лучшими зарубежными практиками развития инноваций. Организаторы гарантируют ценный опыт и новые контакты для нетворкинга.
Программы GenerationS включают:
- практические сессии и встречи с представителями инновационных департаментов международных компаний;
- закрытый доступ к реальным кейсам, KPI и инновационным процессам;
- нетворкинг. Программы проводятся в рамках крупных международных мероприятий в Тель-Авиве, Париже и Сингапуре;
- полную поддержку на месте — от логистики до перевода.
Организаторы обещают индивидуальный подход, который учитывает профиль и опыт группы.
Список программ в этом году:
- Smart Mobility — в рамках EcoMotion Week, Тель-Авив, май 2022. EcoMotion Week объединяет ведущие мировые компании-первопроходцы в области интеллектуальной мобильности;
- Environmental, Social, & Governance (ESG) & Sustainability — в рамках Viva Technology, Париж, июнь 2022. Vivatechnology — крупнейшее в Европе событие в сфере стартапов и технологий;
- SG FinTech Festival & SWITCH, ноябрь 2022. Сингапурский фестиваль финтеха (SFF) — это ежегодное мероприятие, которое собирает порядка 60 тыс. участников из 160 стран мира для развития финансовых услуг, государственной политики и технологий.
Подробнее о программах — на сайте.
Фото на обложке: lapandr /
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