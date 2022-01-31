Международные программы GenerationS нацелены на то, чтобы познакомить топ-менеджеров и сотрудников компаний с лучшими зарубежными практиками развития инноваций. Организаторы гарантируют ценный опыт и новые контакты для нетворкинга.

GenerationS открывает набор в программы по изучению инструментов развития инноваций