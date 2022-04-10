Сбер снизил ставки потребкредитов, японские фармацевты приостанавливают исследования в РФ, россияне запасаются вещами люксовых брендов и чаще переводят деньги посредством СБП, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.

Популярность СБП, люксовых брендов и российского газа: главное для бизнеса 10 апреля