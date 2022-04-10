Популярность СБП, люксовых брендов и российского газа: главное для бизнеса 10 апреля

Екатерина Алипова
Сбер снизил ставки потребкредитов, японские фармацевты приостанавливают исследования в РФ, россияне запасаются вещами люксовых брендов и чаще переводят деньги посредством СБП, а RB продолжает следить за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.
Популярность СБП, люксовых брендов и российского газа: главное для бизнеса 10 апреляЕкатерина Алипова
- Германия будет зависеть от российского газа еще минимум два года, считает директор Института немецкой экономики в Кельне Михаэль Хютер.
- Сбербанк снизил ставки по потребительским кредитам до 19,9%.
- Россияне стали чаще переводить деньги через Систему быстрых платежей (СБП), правда, средний чек снизился. Число транзакций в сравнении с первым кварталом 2021 года выросло в 2,3 раза, что и повлияло на увеличение общей суммы переводов («Русский стандарт»).
- ФАС заявила, что не стоит вводить квоту на количество такси в регионах и принудительно устанавливать единые тарифы на поездки: это снизит спрос и предложение на рынке такси («Известия»).
- В марте россияне решили запастись вещами люксовых брендов, уходящих с отечественного рынка. По данным Second Friend Store, на ресейл-платформах все предыдущие месяцы в топе продаж фигурировали и демократичные бренды. а в марте лидерами стали исключительно Burberry, Louis Vuitton, Prada, Gucci, Dolce & Gabbana, Max Mara, Chanel, Chloé, Celine и Hermès.
- Японские фармацевтические компании Takeda и Astellas Pharma приостановили новые клинические исследования в России.
Фото на обложке: Никита Ермилов / Unsplash
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