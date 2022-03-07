Рекордный товарооборот с Китаем, санкции Кореи, новая подкомиссия Минфина: главное для бизнеса 7 марта

Екатерина Алипова
США поднимают вопросы об эмбарго на поставки российской нефти и исключении РФ из ВТО, рубль вновь падает на фоне этих новостей, нефть растет в цене, товарооборот с Китаем увеличивается, а Россию продолжают покидать зарубежные компании. RB следит за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.
Рекордный товарооборот с Китаем, санкции Кореи, новая подкомиссия Минфина: главное для бизнеса 7 мартаЕкатерина Алипова
Мир
- Конгресс США проанализирует возможность запрета импорта нефти из России, а также первые шаги по исключению России из ВТО.
- При этом Минфин США заявляет, что «платежи в сфере энергетики могут и должны продолжаться», поэтому для совершения операций с попавшими по санкции банками будут проводиться через свободные от санкций финансовые институты в третьих странах.
- Правительство Японии считает неразумным закрытие своего неба для России, поскольку это может повлечь за собой негативные последствия в виде сбоя поставок товаров.
- Южная Корея прекратит все транзакции с Центробанком России, решение связано с ведением военной операции на территории Украины.
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МИД Новой Зеландии сообщил о санкциях против президента РФ Владимира Путина, премьер-министра Михаила Мишустина, министра иностранных дел Сергея Лаврова и главы минобороны Сергея Шойгу. Всего в санкционном списке около сотни россиян, «связанных со спецоперацией на Украине».
- Илон Маск призвал Европу перезапустить бездействующие атомные электростанции в ожидании кризиса поставок нефти и газа.
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Генеральный секретарь правительства Японии Хирокадзу Мацуно очень осторожно прокомментировал возможный отказ от российской нефти. Стабильные поставки энергии, по его словам, это
один из национальных приоритетов, поэтому Япония будет действовать, имея это в виду, а в остальном ориентируясь на страны G7.
Финансы
- Главное таможенное управление КНР сообщило, что товарооборот между Россией и Китаем по итогам первых двух месяцев 2022 года вырос на 38,5% (до $26,431 млрд).
- После новостей о возможном эмбарго на поставки российской нефти российский рубль вновь резко потерял в цене: по данным Bloomberg, к 7:30 утра 7 марта доллар стоил 138,5 рубля.
- Цена нефти Brent на лондонской бирже превысила $130 за баррель впервые с марта 2012 года.
- Цены на природный газ в Европе бьют все исторические рекорды: по данным лондонской биржи ICE, стоимость кубометра взлетела до $3505.
- Цены на алюминий ($4026,50 за тонну), медь ($10845 за тонну) и палладий ($3374 за унцию) также обновили исторический максимум.
- «Альфа-Банк» отменил лимиты на снятие денег в зарубежных банкоматах.
Власти
- В Министерстве финансов России создали подкомиссию «для обеспечения финансовой стабильности и оперативной поддержки бизнеса подкомиссия наделена полномочиями по выдаче разрешений на осуществление резидентами сделок с иностранными лицами, а также валютных операций». Ее возглавил министр финансов Антон Силуанов.
- Михаил Мишустин распорядился выделить 5 млрд рублей из резервного фонда правительства на поддержку исследований и разработок в сфере атомной энергии. В их числе — управляемый термоядерный синтез и инновационные плазменные технологии.
Компании
- PwC и KPMG сообщили о выводе из состава корпораций российских подразделений, которые будут теперь работать в качестве независимых компаний. В планах российского представительства PwC - продолжение плотной работы и поддержка всех бизнес-связей с международной компанией.
- TikTok из-за закона о фейках ввел ограничения для пользователей из России: теперь россияне не смогут вести стримы и загружать новый контент.
- Spotify отменил Premium-подписку в России в связи с приостановкой деятельности Visa и Mastercard.
- Fazer приостанавливает деятельность в России: экспорт своих кондитерских, зерновых и хлебобулочных изделий из Финляндии остановлен, инвестиционные проекты заморожены.
- Valio, Paulig и Sephora покидают Россию.
- А вот компания Uniqlo остается: «Одежда — это жизненная необходимость, и народ России имеет такое же право на жизнь, как и мы» (из письма гендиректора Тадаси Янаи сотрудникам бренда).
- Маркетплейс Wildberries отменил плату за хранение товаров на своих складах минимум на месяц
Фото на обложке: Роман Кириенко / Pexels
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