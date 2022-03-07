США поднимают вопросы об эмбарго на поставки российской нефти и исключении РФ из ВТО, рубль вновь падает на фоне этих новостей, нефть растет в цене, товарооборот с Китаем увеличивается, а Россию продолжают покидать зарубежные компании. RB следит за главными новостями для бизнеса на фоне военной операции на Украине.

Рекордный товарооборот с Китаем, санкции Кореи, новая подкомиссия Минфина: главное для бизнеса 7 марта