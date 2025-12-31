В декабре главный запрос к психологу — усталость и выгорание

К концу 2025 года психологи всё чаще описывают эмоциональное состояние россиян как устойчивый, «напряжённо-истощённый» фон. Как показывает аналитика сервисов онлайн-психотерапии YouTalk, Alter, Zigmund.online и «Ясно», тревога, стресс и усталость формируют основу большинства обращений — но сами запросы становятся более сложными и многослойными.

Главные запросы под конец года — отношения с близкими, а также темы самооценки и самопринятия

В декабре, как и на протяжении всего 2025 года, основным запросом на психотерапию оказалось ощущение стресса. При этом, как отмечают эксперты сервиса «Ясно», хотя стресс остаётся самым частым запросом, за ним скрываются разные причины — от тревоги и одиночества до проблем в отношениях и поиска смыслов.

«Стресс является скорее входной точкой в терапию, поскольку глубинные причины этого состояния достаточно сильно варьируются от человека к человеку», — отмечает Мария Игнатьева, директор клиентской поддержки сервиса «Ясно».

В сервисе YouTalk выделяют сразу несколько тем, с которыми чаще всего приходят клиенты. Так, запросы, связанные с отношениями с партнёром, фигурируют почти у 30% пользователей, темы самооценки и самопринятия — у 29,5%, тревоги и волнения — у 29,1%. По мнению специалистов, переживания всё реже существуют по отдельности и всё чаще образуют устойчивый психологический «узел».

«Люди всё чаще обращаются не с острыми “кризисными” состояниями, а с длительным фоновым напряжением, которое накапливается со временем», — отмечают эксперты сервиса YouTalk.

Структура обращений в Zigmund.online подтверждает эту картину. В четвёртом квартале 2025 года более половины всех запросов были связаны с тревогой и страхами (51,2%), а также со стрессовыми и депрессивными состояниями (50,6%). При этом значимую долю занимают неуверенность в себе (39,6%), трудности в отношениях (38,8%) и прокрастинация с выгоранием (37,3%).

«Важно, что пользователи всё реже приходят с одним изолированным запросом. Чаще речь идёт о комплексе переживаний, где тревога, стресс и неуверенность переплетаются между собой и формируют устойчивый “фон дискомфорта*состояние, которое сложно описать одной конкретной проблемой или жизненной ситуацией.”», — говорит Светлана Шаталина, руководитель отдела психологической экспертизы Zigmund.online.

Как изменилась структура запросов по сравнению с концом 2024 года

По сравнению с концом 2024 года эксперты фиксируют заметный сдвиг в сторону внутренних и долгосрочных тем. В YouTalk сильнее всего выросли запросы, связанные с самооценкой и самопринятием (+18,6%), поиском смыслов и ценностей (+13,1%), личными границами (+13%) и желанием лучше узнать себя (+14%). Одновременно снизилась доля обращений, связанных с детско-родительскими конфликтами и острыми психиатрическими категориями.

«По сравнению с концом 2024 года заметен сдвиг от острых кризисных тем к более глубоким и длительным состояниям — поиску внутренней опоры, смысла и понимания себя», — отмечают в YouTalk.

В сервисе онлайн-психотерапии Alter отмечают, что в декабре 2025 года эмоциональное выгорание вошло в топ-3 запросов, вытеснив темы, связанные с регуляцией сильных эмоций. Эксперты подчёркивают: выгорание всё чаще используется как обобщённая формулировка, через которую клиенты описывают разные формы хронического напряжения.

«Это говорит не об улучшении состояния, а о смене языка: от клинических терминов — к описанию хронической усталости и потери ресурса», — поясняет Анастасия Черткова, клинический директор Alter.

В декабре больше половины обращений связаны с депрессивными состояниями

Декабрь традиционно воспринимается как эмоционально тяжёлый месяц, однако данные сервисов онлайн-психотерапии показывают, что речь идёт скорее об усилении уже существующего напряжения, чем о резком сезонном всплеске. В YouTalk не фиксируют заметного роста тревожных обращений именно в декабре, отмечая, что тревога и эмоциональное перенапряжение сопровождают клиентов на протяжении всего года.

Похожую оценку дают и в Alter. Там подчёркивают, что декабрь не приносит принципиально новых психологических запросов, но усиливает уже накопленные состояния — за счёт подведения итогов, дедлайнов и давления ожиданий.

«Состояние перед Новым годом, скорее, стабильно напряжённо-истощённое, чем качественно иное. Декабрь не приносит принципиально новых запросов, но усиливает уже существующие», — поясняет Анастасия Черткова, клинический директор Alter.

В Zigmund.online при этом фиксируют количественный рост обращений в декабре: число запросов увеличивалось примерно на 10% неделя к неделе. Более половины всех декабрьских обращений касались стресса и депрессивных состояний (52,1%), почти половина — тревоги и страхов (48,8%). Эксперты связывают это не с появлением новых проблем, а с усилением эмоционального фона на фоне символического завершения года.

«Декабрь усиливает эмоциональные реакции из-за подведения итогов, социальных ожиданий и ощущения накопленной усталости», — подчёркивает Светлана Шаталина, руководитель отдела психологической экспертизы Zigmund.online.

Схожую позицию занимают и в сервисе «Ясно», где подчёркивают отсутствие резкого сезонного скачка тревожных состояний и связывают рост обращений с более осознанным отношением к психотерапии.

Тема одиночества фигурирует почти в 30% запросов

Хотя прямые обращения с формулировкой «одиночество» не демонстрируют резкого роста, связанные с ним состояния остаются значимыми. В Zigmund.online доля запросов, в которых фигурирует чувство одиночества, в декабре составляет 27,3% — примерно на один процентный пункт выше среднего значения по году.

Одновременно с этим снижается доля запросов, связанных с ссорами, сообщают эксперты сервиса Zigmund.online.

«В праздники люди чаще сталкиваются не с открытыми конфликтами, а с внутренним ощущением изоляции и нехватки эмоционального контакта», — поясняет Светлана Шаталина, Zigmund.online.

В Alter также подчеркнули, что всё чаще одиночество описывают не как отсутствие контактов, а как дефицит эмоциональной близости. Он особенно заметен на фоне ожиданий, связанных с Новым годом.