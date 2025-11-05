Google AI из космоса: компания отправит дата-центр на орбиту

Чтобы справиться с растущим спросом на искусственный интеллект, Google планирует перенести часть вычислительных мощностей в космос. Как сообщает The Guardian, компания уже разрабатывает проект Suncatcher — сеть орбитальных дата-центров, работающих на солнечной энергии. Первые спутники с процессорами для ИИ Google намерена запустят через несколько лет.

Дата-центры на орбите — уже в 2027-м

В рамках нового проекта под названием Suncatcher компания намерена создать сеть из примерно 80 спутников-дата-центров, вращающихся на высоте около 640 км над Землёй. Каждый из них будет оснащён всеми процессорами, необходимыми для обучения и эксплуатации ИИ-моделей. Работать центры будут на солнечной энергии.

Первые прототипы Google планирует запустить в начале 2027 года. Как сообщили в компании, при текущих темпах развития запусков ракет уже к середине 2030-х годов стоимость эксплуатации космического дата-центра может стать сопоставимой с земным. При этом использование орбитальных мощностей позволит сократить воздействие на природные ресурсы — прежде всего землю и воду, которые нужны для охлаждения серверов.

Главный плюс — безопасность для экологии (или нет?)

По задумке инженеров, орбитальные дата-центры будут питаться от солнечных батарей, производительность которых в восемь раз выше наземных. Это обеспечит почти неограниченный источник возобновляемой энергии. При этом запуск каждого ракетоносителя в космос сопровождается выбросом сотен тонн CO₂ — это вызывает сомнения в экологичности концепции.

В Google признают, что пока проект находится на ранней стадии.

«Нам всё ещё предстоит решить значительные инженерные задачи — от терморегуляции и высокоскоростной связи с Землёй до обеспечения надёжности систем на орбите», — говорится в исследовании компании.

В теории запуск дата-центра будет самым страшным воздействием на окружающую среду, а в дальнейшем можно сэкономить до десятикратного объёма выбросов CO₂ по сравнению с земными дата-центрами.

Главный конкурент в космосе — Илон Маск и Nvidia

Google далеко не единственная компания, работающая над идеей орбитальных дата-центров. Недавно глава SpaceX и Starlink Илон Маск заявил, что его компании также начнут развивать направление «космических дата-центров». По словам предпринимателя, Starlink может использовать собственную спутниковую инфраструктуру для размещения вычислительных мощностей, а SpaceX — обеспечить регулярные запуски и обслуживание орбитальных систем.

Кроме того, стартап Starcloud совместно с Nvidia уже готовится к запуску своих чипов для искусственного интеллекта на орбиту. Первые тестовые миссии запланированы на конец 2025 года.

Контекст

Крупнейшие технологические компании планируют потратить около $3 трлн на развитие земных дата-центров в ближайшие годы — от Индии до Техаса и от Линкольншира до Бразилии. Масштабное строительство вызывает растущие опасения по поводу энергопотребления и выбросов углерода, особенно если площадки не будут использовать возобновляемые источники энергии.

В этом контексте Google рассматривает проект Suncatcher как попытку найти долгосрочное решение для масштабирования ИИ без ущерба для экологии.

«В будущем именно космос может стать лучшим местом для развития вычислительных систем искусственного интеллекта», — заявили в Google.





Фото: Ignatiev / Getty Images