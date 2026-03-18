Госдума одобрила законопроект об уведомлении о кредитах: банки будут информировать граждан через «Госуслуги»
Новый механизм позволит вовремя узнать о кредите и отказаться от него до получения денег.
Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять россиян о подписании кредитного договора через портал «Госуслуги», говорится в документе. Сообщения будут приходить при наличии подтвержденной учетной записи пользователя.
Сведения о займе будут передаваться в бюро кредитных историй
Согласно инициативе, сведения о займе будут передаваться в бюро кредитных историй, которое направит уведомление гражданину через «Госуслуги». Если на кредит распространяется «период охлаждения», организации обязаны указать возможность отказаться от договора и контактные данные кредитора. Для граждан услуга будет предоставляться бесплатно.
Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев подчеркнул, что эта мера позволит дополнить борьбу с кредитным мошенничеством и проверять фиктивные заявки до перечисления средств.
Для кредитов уже есть «период охлаждения» — суммы до 200 тыс. ₽ выдают только через 48 часов
Законопроект, внесенный в Госдуму 13 ноября 2025 года, направлен на снижение числа мошеннических операций. Уведомления через «Госуслуги» позволят заранее блокировать фиктивные заявки и предотвращать несанкционированное зачисление средств на счета злоумышленников. Эксперты считают, что нововведение повысит прозрачность кредитного рынка и защитит граждан от финансовых рисков.
Ранее, в сентябре 2025 года, ЦБ ввёл обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов и займов: при сумме от 50 тыс. до 200 тыс. ₽ средства становятся доступны через четыре часа после подписания, свыше 200 тыс. ₽ — через 48 часов.
С 1 марта 2025 года россияне также получили право устанавливать запрет на оформление потребительских кредитов. К концу февраля 2026-го такой запрет уже установили 22 млн граждан.
Контекст
Законопроект об уведомлениях о кредитах через «Госуслуги» стал ещё одним шагом к цифровизации социально значимых и правовых сервисов. Так, в январе 2026 года на портале заработал открытый реестр злостных неплательщиков алиментов: по фамилии, имени, отчеству и дате рождения можно проверить наличие долга, его сумму и регион.
В список попадают только те, кто привлекался к ответственности или был в розыске — временные и спорные задолженности не учитываются.
