Госдума одобрила законопроект об уведомлении о кредитах: банки будут информировать граждан через «Госуслуги»

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает банки и микрофинансовые организации (МФО) уведомлять россиян о подписании кредитного договора через портал «Госуслуги», говорится в документе. Сообщения будут приходить при наличии подтвержденной учетной записи пользователя.

Сведения о займе будут передаваться в бюро кредитных историй

Согласно инициативе, сведения о займе будут передаваться в бюро кредитных историй, которое направит уведомление гражданину через «Госуслуги». Если на кредит распространяется «период охлаждения», организации обязаны указать возможность отказаться от договора и контактные данные кредитора. Для граждан услуга будет предоставляться бесплатно.

Первый зампред комитета Госдумы по финансовому рынку Константин Бахарев подчеркнул, что эта мера позволит дополнить борьбу с кредитным мошенничеством и проверять фиктивные заявки до перечисления средств.

Для кредитов уже есть «период охлаждения» — суммы до 200 тыс. ₽ выдают только через 48 часов

Законопроект, внесенный в Госдуму 13 ноября 2025 года, направлен на снижение числа мошеннических операций. Уведомления через «Госуслуги» позволят заранее блокировать фиктивные заявки и предотвращать несанкционированное зачисление средств на счета злоумышленников. Эксперты считают, что нововведение повысит прозрачность кредитного рынка и защитит граждан от финансовых рисков.

Ранее, в сентябре 2025 года, ЦБ ввёл обязательный «период охлаждения» для потребительских кредитов и займов: при сумме от 50 тыс. до 200 тыс. ₽ средства становятся доступны через четыре часа после подписания, свыше 200 тыс. ₽ — через 48 часов.

С 1 марта 2025 года россияне также получили право устанавливать запрет на оформление потребительских кредитов. К концу февраля 2026-го такой запрет уже установили 22 млн граждан.

Контекст

Законопроект об уведомлениях о кредитах через «Госуслуги» стал ещё одним шагом к цифровизации социально значимых и правовых сервисов. Так, в январе 2026 года на портале заработал открытый реестр злостных неплательщиков алиментов: по фамилии, имени, отчеству и дате рождения можно проверить наличие долга, его сумму и регион.

В список попадают только те, кто привлекался к ответственности или был в розыске — временные и спорные задолженности не учитываются.