Госзакупки корпоративного VPN выросли на 20% в начале 2026-го: компании усиливают защищённые каналы передачи данных

В I квартале 2026 года количество госзакупок корпоративных VPN выросло на 22,6% год к году. При этом общий объём контрактов на закупку сократился с 6,9 млрд рублей до 2,02 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Динамику объясняют тем, что в 2026 году VPN стали чаще покупать отдельно, небольшими контрактами.

VPN перестали включать в крупные проекты

Заказчики стали чаще проводить отдельные закупки VPN, без включения их в крупные инфраструктурные проекты. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель руководителя продуктовой группы «СКБ Контур» Юрий Драченин.

Как сообщает издание, в I квартале 2026 года количество госзакупок корпоративных VPN достигло 1016 процедур. При этом средняя начальная цена контракта упала на 76,2% — до 1,98 млн рублей.

Бюджеты перераспределяются в смежные IT-решения

Одна из причин снижения общего объёма контрактов — перераспределение бюджетов на закупки VPN в смежные категории, подчеркнул заместитель руководителя продуктовой группы «СКБ Контур» Юрий Драченин.

По его словам, заказчики всё чаще выбирают не отдельные VPN-решения, а комплексные продукты — защищённый удалённый доступ, межсетевые экраны, криптошлюзы*Устройства или программы, которые защищают передачу данных с помощью шифрования и инфраструктуру связи.

Дорогие сделки 2023–2024 годов уступили небольшим закупкам

Эксперты Ведомостей также уточняют, что в 2023–2024 годах на фоне ухода иностранных поставщиков госорганы и корпорации заключали долгосрочные контракты сроком на 3–5 лет для построения VPN-инфраструктуры — эти сделки были значительно дороже и формировали объём рынка.

Сейчас основная фаза строительства завершена, и компании переходят к дооснащению существующих систем. В результате закупок становится больше, но они проводятся небольшими контрактами, а общий объём рынка снижается.

VPN — обязательный инструмент защиты данных

Корпоративный VPN используется для создания защищённых каналов передачи информации. По словам экспертов «Ведомостей», такие решения обязательны при работе с персональными данными, государственными информационными системами и информацией ограниченного доступа.

VPN позволяет создавать защищённое соединение поверх сети за счёт зашифрованного «туннеля», который предотвращает перехват данных. Чаще всего такие решения применяются для безопасного доступа сотрудников к корпоративной сети.

Минцифры устанавливает правила работы с VPN

Ранее Минцифры направило более чем 20 крупным интернет-компаниям рекомендации по выявлению VPN. Как писал РБК, среди получателей документа — «Сбер», «Яндекс», VK, Wildberries, Ozon, Avito и X5.

С 15 апреля 2026 года российские ресурсы должны ограничивать доступ пользователям с включённым VPN. При этом для корпоративных решений планируется создать отдельный «белый список» ресурсов.

Читайте также: Российские компании получили рекомендации по обнаружению VPN – при подозрительном трафике доступ к сайту ограничат