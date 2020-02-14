Греф рассказал, когда акции Сбербанка перейдут правительству

На встрече с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным Греф заявил, что в Сбербанке полностью согласовали план действий по передаче акций правительству и формированию новых органов управления. Это должно будет произойти до годового собрания акционеров, которое проводится в конце мая — начале июня.



До этого РБК со ссылкой на Reuters сообщал, что первый этап будет реализован в апреле, а сделку закроют в 2021 году.



Ранее в этом году Минфин и ЦБ объявили о том, что правительство купит акции ЦБ в Сбербанке.



ЦБ принадлежит 50% плюс одна акция Сбербанка. Стоимость пакета оценивается примерно в 2,8 трлн рублей, исходя из стоимости одной акции на Московской бирже.



Покупка будет происходить поэтапно и за счет средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) по рыночной стоимости.

«Очень важно, что нас передают в ФНБ. Инвесторы увидели долгосрочность интересов Фонда национального благосостояния. И, конечно, всеми ценится то, что будут поддержаны долгосрочные интересы в развитии компании», — сказал глава Сбербанка Герман Греф.

Он также добавил, что дивидендная доходность Сбербанка такова, что Фонд национального благосостояния получит значительно больший доход, чем от любых других инвестиций, которые сегодня осуществляются.



Рост акций банка за последние 2 дня, по мнению Грефа, говорит о том, что «инвесторам понятны мотивы передачи, и они поддерживают этот трансфер».