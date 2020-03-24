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«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» ищут инвестиции

Новости
Анна Оленькова
Анна Оленькова

Редактор

Анна Оленькова

«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф», входившие в группу компаний Игоря Рудзия, хотят привлечь больше $100 млн в оба бизнеса. Сервисы обратились в российское подразделение инвестбанка Lincoln International и консалтинговую фирму EY для поиска денег. Об этом пишет «Коммерсантъ».

«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» ищут инвестиции

«Грузовичкоф» специализируется на услугах грузоперевозок, «Таксовичкоф» — на услугах такси.

Сервисы входили в группу компаний «Грузовичкоф.Таксовичкоф». До декабря 2018 года ей владел бизнесмен Игорь Рудзий, потом он вышел из бизнеса.

Сейчас ООО «Грузовичкоф-Центр» принадлежит гендиректору Михаилу Перминову, ООО «Транс-Миссия» («Таксовичкоф») — гендиректору Максиму Федорову (90%) и Михаилу Мальцеву (10%).

По собственным данным, совокупный оборот компаний за 2019 год составил около 7,3 млрд рублей.

Консультирует сервисы по стратегии управляющая компания People & People Игоря Рудзия.

«Грузовичкоф» и «Таксовичкоф» хотят привлечь больше $100 млн. Деньги пойдут на развитие собственной IT-платформы, разработку мобильного суперприложения, а также продвижение в регионах присутствия и региональное развитие.

«Таксовичкоф» также может выйти на рынки перевозки товаров, курьерской доставки и доставки еды.

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