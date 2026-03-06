HeadHunter отчиталась о финансовых итогах 2025 года: выручка выросла на 4% — но чистая прибыль упала почти на 25%

Компания HeadHunter отчиталась о финансовых итогах 2025 года: чистая прибыль компании составила 17,99 млрд рублей — это на 24,7% меньше результатов предыдущего года. Наиболее ощутимое падение было зафиксировано в IV квартале — снижение на 33,7%, до 4,6 млрд рублей. В то же время годовая выручка компании увеличилась на 4%.

Чистая прибыль Headhunter в IV квартале упала до 43,7%

По итогам 2025 года рентабельность по скорректированной EBITDA*аналитический показатель, отражающий прибыль компании до вычета процентов по кредитам, налогов, износа и амортизации HeadHunter достигла 55,2%, превысив плановый ориентир компании на уровне 52%. В IV квартале показатель составил 56,6% — на 3,5 п.п. выше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом другие финансовые показатели в конце года демонстрировали более сдержанную динамику. В IV квартале 2025 года чистая прибыль составила 4,6 млрд рублей, а рентабельность — 44,2%, что на 22,8 п.п. ниже, чем годом ранее. Выручка увеличилась лишь на 0,4% и достигла 10,5 млрд рублей, тогда как EBITDA снизилась на 11,4%, до 5,3 млрд рублей.

Рентабельность по чистой прибыли также сократилась — до 43,7% против 60,3% в IV квартале 2024 года.

Выручка HeadHunter в III квартале 2025 года выросла всего на 1,9%

В 2024 году HeadHunter показывал заметно более высокие темпы роста: выручка компании увеличилась на 34,5%. Генеральный директор Дмитрий Сергиенков назвал год «очень успешным», отмечая активный рост инвестиций клиентов в HR-направление.

На этом фоне результаты III квартала 2025 года оказались значительно скромнее. Выручка компании выросла лишь на 1,9% и достигла 10,9 млрд рублей. При этом скорректированный показатель EBITDA снизился на 5,4% — до 6,6 млрд рублей, а скорректированная чистая прибыль сократилась на 15,5%, составив 6,1 млрд рублей.

Прогноз на 2026 год — рост выручки до 8%

По итогам 2025 года компания сохранила положительную динамику выручки и высокую рентабельность. Как отметил генеральный директор Дмитрий Сергиенков, несмотря на сложные экономические условия, платформа сумела сохранить устойчивость и адаптивность.

«В 2026 год мы входим с гибкой структурой затрат и сильными рыночными позициями. Мы рассчитываем на постепенное улучшение макроэкономической конъюнктуры, что создаёт условия для ускорения роста бизнеса», — отметил генеральный директор Дмитрий Сергиенков.

На этом фоне HeadHunter ожидает роста выручки до 8% по итогам 2026 года, при этом рентабельность по скорректированной EBITDA планируется удерживать на уровне выше 50%. Совет директоров также предложил выплатить дивиденды в размере 233 рублей на акцию. Вопрос будет рассмотрен на внеочередном собрании акционеров 27 апреля.