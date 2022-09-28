На российских площадках онлайн-бронирования подскочил спрос на аренду отелей в странах СНГ

После объявления о частичной мобилизации на российских онлайн-площадках бронирования вырос спрос на аренду отелей в странах СНГ. Больше всего желающих снять жилье в Казахстане, сообщил РБК со ссылкой на сервисы «Суточно.ру» и «Островок».
В топ направлений также вошли Белоруссия, Казахстан, Армения, Узбекистан, Грузия, Киргизия. Популярность стали набирать направления, которыми ранее россияне практически не интересовались. Страны, которые российские туристы посещали чаще, показывают меньшую динамику.
Представители обоих сервисов говорят, что стоимость бронирования жилья не выросла или выросла незначительно.
В «Островке», например, одна ночь с 19 по 25 сентября снизилась по сравнению с предыдущей неделей по большинству направлений: Белоруссия — 4 тыс. рублей, Турция — 4,8 тыс. рублей, Казахстан — 3,5 тыс. рублей, Узбекистан — 3,5 тыс. рублей, Грузия — 3,2 тыс. рублей.
В среднем россияне бронируют размещение продолжительностью 4-7 суток.
Президент России Владимир Путин 21 сентября поддержал предложение Минобороны о проведении в России частичной военной мобилизации. Ведомство тогда сообщило, что планируется призыв 300 тыс. человек.
Фото на обложке: Jacob Lund /
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