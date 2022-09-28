После объявления о частичной мобилизации на российских онлайн-площадках бронирования вырос спрос на аренду отелей в странах СНГ. Больше всего желающих снять жилье в Казахстане, сообщил РБК со ссылкой на сервисы «Суточно.ру» и «Островок».

На российских площадках онлайн-бронирования подскочил спрос на аренду отелей в странах СНГ