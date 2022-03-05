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IBM отказалась от продажи технологий в РФ и сотрудничества с российскими военными

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

IBM прекратила продавать технологии в Россию и отказалась от сотрудничества с российскими военными. В компании заявили, что окажут поддержку своим сотрудникам в РФ.

IBM отказалась от продажи технологий в РФ и сотрудничества с российскими военными

IBM прекратила продавать свои технологии в Россию. Об этом главный исполнительный директор IBM Арвинд Кришна сообщил в официальном заявлении компании. Оно опубликовано на сайте IBM.

«Помимо того, что мы прекращаем продажу технологий в Россию, мы также не будем вести дела с российскими военными», – говорится в заявлении.

IBM обещала поддержать своих сотрудников в России.

«Любой нуждающийся сотрудник может рассчитывать на помощь компании», – рассказал Кришна.

Актуальный список компаний, которые ограничили или прекратили свою работу в России после начала военной операции на Украине, представлен в материале RB.

Фото на обложке: Nikolay Antonov / Shutterstock

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