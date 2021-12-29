Зарубежные IT-компании проигнорировали закон о «приземлении» — Роскомнадзор

Роскомнадзор готов дать время на подготовку к исполнению требований закона о «приземлении» иностранным digital-компаниям. Пока ни одна из 13 компаний не зарегистрировала личный кабинет на сайте ведомства и не завела спецформу для связи с российскими пользователями.

Представительств, удовлетворяющих требования закона, также не было открыто, сообщил «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

В списке включены 13 иностранных компаний, которые владеют 22 информационными ресурсами: Google, Apple, Meta Platforms, в прошлом Facebook (ныне Meta), а также Twitter, TikTok, Telegram, Zoom, Viber, Spotify, Likeme Pte. ltd, Discord, Pinterest, Twitch.

За несоблюдение закона для IТ-компаний предусмотрены как экономические санкции, так и меры воздействия технического характера.

Сроки аккредитации филиалов иностранных компаний в России составляет до 15 рабочих дней. Формально можно и успеть к 1 января, но никто из крупных зарубежных компаний к этому не стремится.

По словам юриста «Иккерт и партнеры» Павел Иккерт, не исполнять некоторые требования местного законодательства — это принципиальная позиция части компаний, как показывают недавние штрафы в адрес Google и Facebook.

С 1 января 2022 года в силу вступают требования закона «О деятельности иностранных лиц в сети интернет на территории России». Согласно которому, иностранные сервисы должны открыть в РФ свои представительства, которые обязаны исполнять решения судов и российских госорганов, рассматривать обращения ведомств и граждан, блокировать доступ к запрещенной информации.

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