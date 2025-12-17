ИИ-агент Билайна Big Data & AI увеличил конверсию B2B-продаж вдвое
Билайн представил ИИ-агента «Суфлер» для B2B-продаж
Команда Билайн Big Data & AI представила ИИ-агента «Суфлер» для корпоративных продаж. Он помогает менеджерам держать под рукой данные о клиентах и вести разговор без вечных «сейчас посмотрю». По данным компании, в пилотных проектах средний цикл сделки сократился с 29 до 21 дня, а конверсия выросла почти вдвое.
ИИ в помощь, а не вместо
B2B-продажи — это не только переговоры. Это ещё и поиск: что у клиента было в прошлый раз, какие условия обсуждали, какой продукт подходит, где лежит нужный документ. В Билайне говорят, что раньше эта рутина могла съедать до 80% рабочего времени.
«Суфлер» забирает на себя поисковую часть. Агент работает в CRM и в реальном времени подсказывает нужные данные о клиенте, продуктах и условиях сделок. Менеджеру остаётся главное: вести разговор и принимать решения.
Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна, так описывает логику решения: «Суфлер — это шаг в сторону системы интеллектуальных помощников, где человеческое стратегическое мышление усиливается скоростью и точностью ИИ».
Коллега, который помнит
В Билайне подчёркивают, что «Суфлер» — не справочник и не обычный чат-бот, а агент на гибридной архитектуре, которая сочетает распознавание речи, языковые модели и поиск по корпоративным базам данных.
Ключевой сценарий: клиент говорит, система слушает. «Суфлер» распознаёт речь, превращает её в текст и ищет информацию по целостному смыслу запроса вместо отдельных ключевых слов. Так меньше шансов ответить «почти правильно», что в B2B обычно хуже, чем честное «уточню».
Прогноз успешной сделки
Пока идёт разговор, ИИ-агент собирает и обновляет профиль клиента: история взаимодействий, договорная документация, контекст текущей сделки. Параллельно «Суфлер» предлагает персональные рекомендации по продуктам и оценивает вероятность успешной сделки, чтобы менеджер понимал, на каких аспектах стоит сосредоточиться, а где лучше не обещать лишнего.
Цифры пилота
По данным компании:
- цикл сделки — 29 → 21 день
- конверсия — почти вдвое выше
- отток персонала — сократился на 10%
- экономия времени на поиске данных и ручных операциях — до 80%
«Решение способно трансформировать работу в продажах: оно позволяет не только автоматизировать операции, но и повысить уровень клиентского сервиса... и мы уже предлагаем это решение B2B-рынку», — поясняет Романов.В Билайне отмечают, что сервис стал ровнее: качество общения с клиентом меньше зависит от опыта менеджера.
ИИ-наставничество
Ещё один эффект «Суфлера» в компании описывают как «наставничество». Агент помогает новым сотрудникам быстрее войти в роль, снижает когнитивную нагрузку и подсказывает рабочие сценарии общения с клиентами.
Реклама. ПАО «ВымпелКом», подробнее на сайте beeline.ru
- 1 Выручка PR-агентств может достичь 23,9 млрд ₽ в 2025-м — Telegram и ИИ стали главными трендами в нише Выручка PR-компаний может достичь 23,9 млрд ₽ в 2025-м 16 декабря 2025, 18:51
- 2 В 2025 году почти половина ИТ-компаний в России увеличили расходы на развитие бренда: большинство — сразу на 30% 44% ИТ-компаний увеличили расходы на развитие бренда 15 декабря 2025, 12:15
- 3 Фуд-тренды 2026 года — клетчатка, протеин и «новая ностальгия»: покупатели ищут вкусы, знакомые с детства Главные тренды еды в 2026-м — протеин, клетчатка, ностальгия 12 декабря 2025, 18:20
- 4 Что такое Key Visual, зачем нужен и как его создать И какие критерии должны быть у хорошего Key Visual 30 апреля 2025, 12:40