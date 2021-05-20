«ИКЕА» показала как сделать «хрущевку» удобной для инвалидов

Дизайнеры «ИКЕА» создали виртуальный проект квартиры в типовом российском доме, проще говоря, «хрущевке» и «брежневке», сделав помещение удобным и функциональным для людей с ограниченными возможностями.

Всего дизайнеры создали три проекта: «свободный», с дизайном «для всех» и в скандинавском стиле. Каждый из них представлен на сайте компании.

В качестве образца авторы взяли планировки квартир в одних из самых распространенных в России серий домов: П-3, II-49Д и 1-ЛГ-602. Дизайнеры подобрали универсальную мебель, исключили острые углы и непроходимые зоны, отметили в пресс-службе «ИКЕА».

«Так, например, дизайнеры решили укоротить длину штор, чтобы за них нельзя было зацепиться коляской, а дверные ручки расположили на доступной для всех жителей виртуальных проектов высоте», – добавили в компании. Еще дизайнеры убрали каркас из-под столешницы на кухне, чтобы людям, передвигающимся на коляске было удобнее готовить пищу.

«В процессе наших исследований мы общались с людьми с инвалидностью, чтобы понять, с какими сложностями они сталкиваются в повседневной жизни. В результате мы смогли создать дизайн, который позволит людям, передвигающимся на коляске, почувствовать себя максимально самостоятельными на достаточно небольшой площади среднестатистической российской квартиры», – подчеркнула дизайнер Квартиротеки «ИКЕА» Ульяна Ярыгина.

Компания в будущем продолжит работать над созданием подобного рода проектов, отметили в «ИКЕА».

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Фото на обложке: «ИКЕА»