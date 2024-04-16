Шведская IKEA выпустила коллекцию мебели для геймеров — Brännboll. Продажи стартуют в сентябре 2024 года. Об этом говорится на сайте компании.
В каталоге эргономичные кресла, рабочий стол со складной столешницей, тумба на колесиках, корзина, которая может стать журнальным столиком, коврик для мыши, плед и многое другое.
«Многие детали выполняют несколько функций и предназначены для перемещения и адаптации к различным пространствам, что позволяет геймерам быстро создать захватывающую игровую среду, а затем без усилий вернуться в свое повседневное жизненное пространство», — отмечается в сообщении компании.
Фото на обложке: IKEA
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