Шведская IKEA выпустила коллекцию мебели для геймеров — Brännboll. Продажи стартуют в сентябре 2024 года. Об этом говорится на сайте компании.

В каталоге эргономичные кресла, рабочий стол со складной столешницей, тумба на колесиках, корзина, которая может стать журнальным столиком, коврик для мыши, плед и многое другое.

«Многие детали выполняют несколько функций и предназначены для перемещения и адаптации к различным пространствам, что позволяет геймерам быстро создать захватывающую игровую среду, а затем без усилий вернуться в свое повседневное жизненное пространство», — отмечается в сообщении компании.

Фото на обложке: IKEA