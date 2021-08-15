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Илон Маск собрался отправить человека на Луну раньше 2024 года

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Илья Голубев
Илья Голубев

Редактор выходного дня RB

Илья Голубев

Основатель Tesla и SpaceX предприниматель Илон Маск считает возможным высадить астронавтов на Луну до 2024 года. Экспедицию должен доставить космический корабль Starship.

Илон Маск собрался отправить человека на Луну раньше 2024 года

Один из пользователей твиттера спросил Илона Маска, одного из богатейших людей на планете и серьезного игрока в космической гонке, доставит ли корабль Starship его компании SpaceX человека на Луну в 2024 году.

Илон Маск ответил: «Вероятно, раньше». Вопрос был задан ему после напоминания о том, что NASA в конце июля выплатило SpaceX $300 млн в рамках проекта Human Landing System (HLS), для которого компания Маска должна разработать посадочный модуль.

Деньги предназначались для развития проекта Starship, полная стоимость которого оценивается в $3 млрд. Всего США потратили на проект уже $439,6 млн. Илон Маск недавно заявил, что Starship будет готов к орбитальному полету уже через несколько недель.

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Фото: SpaceX/Instagram

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