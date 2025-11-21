Илон Маск заявил, что людям будущего не нужны будут деньги — правда, сам он ждёт выплату в $1 трлн от Tesla
Илон Маск: в будущем людям не придётся работать ради денег
Илон Маск заявил, что в будущем искусственный интеллект и роботы полностью изменят экономику, сделав деньги «неважными». По словам предпринимателя, люди будут трудиться только «для удовольствия». Правда, вместе с тем он остаётся самым богатым человеком в мире — и готовится получить выплату в размере $1 трлн от акционеров Tesla.
Работа — хобби будущего
На инвестиционном форуме в США Илон Маск представил своё видение будущего, в котором ИИ и роботы возьмут на себя большую часть повседневных задач. Он утверждает, что в такой экономике людям не придётся работать ради дохода, а труд станет чем-то вроде хобби — как спорт или игры. По словам Маска, будущая занятость будет напоминать садоводство: необязательная деятельность, которую люди выбирают ради удовольствия.
Предприниматель не привёл примеров или экономических моделей, подтверждающих эту гипотезу. Однако отметил, что его взгляды частично сформированы научной фантастикой — в частности, книгой «Культура» Иэна Бэнкса. По сюжету ИИ будущего управляет распределением ресурсов, а люди живут в обществе, где нет необходимости работать.
ИИ поднимает потребление электроэнергии до уровня городов
При этом Илон Маск признал, что подобное будущее потребует колоссального объёма вычислений и энергии. По данным Pew Research Center, в 2024 году дата-центры в США уже потребляли более 4% всей электроэнергии страны, а эксперты прогнозируют рост потребления на 133% к 2030 году. Крупные центры, заточенные под ИИ, по энергозатратам могут приблизиться к небольшим городам.
Параллельно Маск продвигает идею, что именно роботы станут инструментом борьбы с бедностью и дефицитом медицинской помощи. Он утверждает, что гуманоидный робот Optimus способен «искоренить бедность», хотя пока не объяснил, как именно эта система будет работать на уровне экономики и распределения благ.
Роботы на фабриках — люди в творчестве
Tesla планирует использовать роботов Optimus на своих фабриках уже в этом году, а продавать его начнут лишь в 2026-м. Пока что Optimus остаётся экспериментальным образцом, однако Маск регулярно называет его ключевым направлением развития компании.
Рынок робототехники вписывается в более широкую концепцию Маска: если производство, логистика и сервисные функции автоматизируются, людям будет проще перейти к «творческой и необязательной» занятости.
Контекст
Несмотря на заявления о том, что деньги в будущем утратят значение, сам Маск готовится к рекордному вознаграждению. В начале ноября акционеры Tesla одобрили выплату Маску в размере до $1 трлн. Выплата состоится только при достижении ряда финансовых и продуктовых целей, включая рост капитализации Tesla до $8,5 трлн. Сейчас компания стоит около $1,32 трлн.
По данным Bloomberg, состояние Маска составляет $431 млрд — он остаётся самым богатым человеком на планете.
Фото: Anna Moneymaker / Staff / Getty Images
