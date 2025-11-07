Акционеры Tesla одобрили выплату Илону Маску до $1 трлн

Акционеры Tesla утвердили план вознаграждения, который может сделать Илона Маска первым в мире триллионером. По данным The New York Times, соглашение предусматривает выдачу Маску акций компании на сумму почти $1 трлн. Вознаграждение бизнесмен получит после достижения нескольких крупных финансовых и технологических целей — в том числе роста рыночной капитализации Tesla до $8,5 трлн.

Самая дорогая сделка в корпоративной истории

На собрании в Остине, штат Техас, акционеры Tesla поддержали выплату для Илона Маска большинством голосов. Правда, получить всю сумму можно будет только в случае выполнения ряда целей. Новый 12-шаговый план, по сути, повторяет структуру пакета 2018 года, но увеличивает масштаб требований.

В него входят:

рост капитализации Tesla с нынешних $1,4 трлн до $8,5 трлн ;

; продажа не менее 1 млн человекоподобных роботов Optimus;

человекоподобных роботов Optimus; 10 млн платных подписок на систему автопилота.

Акции компании после голосования снизились в цене на послеторговой сессии, но падение было незначительным.

«То, что мы собираемся делать, — это не просто новая глава в истории Tesla, а целая новая книга», — заявил Илон Маск после утверждения выплаты.

Мотивация — или чрезмерное богатство

Tesla представила сделку как стратегический шаг, который должен «ускорить следующий этап роста и инноваций». При этом, как отметил глава совета директоров компании Робин Денхольм, получить выплату в полной мере будет сложно.

«Здесь не будет лёгких побед: Илон получит дополнительные права только если выполнит смелые цели по капитализации и операционным показателям», — подчеркнул глава совета директоров компании Робин Денхольм

Руководство пенсионного фонда штата Флорида, владеющего акциями Tesla, также поддержало соглашение. По мнению представителей фонда, критики Маска и противники компенсационного пакета «игнорируют масштаб амбиций, определяющих траекторию компании».

«Компания, прошедшая путь от почти банкротства до мирового лидерства в сфере электромобилей и чистой энергии, заслужила право использовать модели поощрения, которые вознаграждают хорошие результаты», — говорится в заявлении фонда.

Инвесторы против — выплата слишком большая

Однако многие крупные инвесторы и госфонды выступили против пакета, назвав его чрезмерным.

«Это не оплата за результат, это оплата за неограниченную власть», — заявил финансовый контролёр штата Нью-Йорк Томас ДиНаполи.

Похожие опасения выразил Норвежский суверенный фонд Norges Bank Investment Management, один из крупнейших акционеров Tesla. По его мнению, инвесторов крайне волнует высокий уровень зависимости компании от одного конкретного человека. Даже Папа Римский Лев XIV ранее комментировал ситуацию, назвав компенсацию Маска «симптомом растущего разрыва между богатыми и трудящимися».

Согласно отчётности Tesla, медианная зарплата сотрудника компании в 2024 году составила $57 000 — это примерно в 17,5 млн раз меньше потенциального вознаграждения Маска.

Разработки Tesla — шаг в сторону борьбы с бедностью

Сам Маск отверг обвинения в чрезмерной концентрации капитала и заявил, что его разработки направлены на благо человечества. Он подчеркнул, что создание робота Optimus станет решением глобальной проблемы неравенства.

«Люди часто говорят об устранении бедности, о всеобщей медицинской помощи. Но на самом деле существует только один способ этого достичь — это робот Optimus. Здесь мы выходим на уровень научной фантастики, но это реальность будущего», — заявил Маск.

Сам робот Optimus пока находится на стадии прототипа, однако Маск утверждает, что проект станет «универсальным инструментом для экономики и социальной поддержки».

Контекст

План компенсации стал продолжением стратегического курса Tesla на «сверхрост и инновации». Компания рассчитывает, что «эффект Маска» поможет ей реализовать новые направления — от массового производства роботов до автономных сервисов.

Несмотря на споры, большинство аналитиков считают, что акционеры проголосовали рационально: если Tesla достигнет поставленных целей, капитализация компании увеличится в шесть раз, а прибыль инвесторов — многократно.

«Если Маск зарабатывает, значит, зарабатывают и акционеры», – следует из заявления совета директоров Tesla.

Фото: CAROLINE BREHMAN / EPA / ТАСС