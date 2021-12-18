Экономист рассчитал инфляцию в России по мармеладным мишкам

Инфляция в России в 2021 году неоднократно не оправдывала прогнозы, в том числе Центрального банка (ЦБ). Специалист по финансовым рынкам РАНХиГС, экономист Александр Абрамов нашел более точный способ рассчитать инфляцию, используя цены на мармеладных мишек.

Абрамов использует в своим индексе цены на конфеты и еще 11 других регулярных семейных покупок из местных супермаркетов. Его корзина включает импортных мармеладных мишек, чтобы отразить влияние обменного курса, а также основные продукты питания, такие как хлеб, молоко и курица. Расчеты экономиста показывают, что инфляция в ноябре 2021 года достигла нового максимума в 26,1%, что намного выше официального показателя в 8,4%, сообщил Bloomberg.

Абрамов признает, что его индекс не является научным. Он начал рассчитывать его в 2015 году в качестве школьного проекта со своей дочерью (которая, по его словам, быстро потеряла интерес), его индикатор показал, что инфляция начала расти в прошлом году, как только ЦБ начал снижать процентные ставки.

Несмотря на отсутствие статистической строгости, цифры Абрамова привлекли внимание специалистов, стремящихся выяснить, куда движется рост цен, достигший сейчас шестилетнего максимума.

Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник ЦБ, отметил, что этот индекс из-за его простоты лучше отражает реальную ситуацию, чем расчеты «после усреднения и сглаживания властями».

Данные ЦБ показывают, что россияне крайне скептически относятся к официальным показателям инфляции. Их инфляционные ожидания в два раза превышает официальные прогнозы.

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