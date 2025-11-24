В 2026-м инфляция может снизиться до 4% в год

На «Альфа-Саммите», проходящем в Нижнем Новгороде, зампред Банка России Алексей Заботкин заявил, что инфляция в 2025 году впервые за несколько лет начала возвращаться к целевым уровням. Это, в свою очередь, создаёт условия для дальнейшего снижения ключевой ставки после стабилизации цен. При этом, по словам зампреда Банка России, экономика сохраняет рост, а инвестиционная активность остаётся выше уровней прошлых лет.

Инфляция замедляется — и возвращается к целевым показателям

Как отметил заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин на одной из дискуссий «Альфа-Саммита», главное отличие 2025 года от двух предыдущих, когда рост цен устойчиво ускорялся, — возвращение инфляции к целевым уровням.

«Мы наконец добьёмся после 4–5 лет высокой инфляции её возвращения на низкий уровень, соответствующий нашей цели 4% в год», — подчёркивает зампред Банка России Алексей Заботкин.

Сегодня высокая инфляция неизбежно ведёт к росту стоимости капитала, поскольку население и бизнес закладывают инфляционные ожидания в ставки по депозитам и кредитам, пояснил Алексей Заботкин. Снижение ключевой ставки возможно уже после устойчивой нормализации цен.

Как ожидает ЦБ, после достижения цели по инфляции ставка тоже сможет постепенно снижаться — пусть и «с некоторым лагом», как уточняет Алексей Заботкин.

Высокая реальная ставка — следствие инвестиционной нагрузки

Отвечая на вопрос о перспективе дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, Заботкин отметил, что «умеренные ставки» возможны только при низкой инфляции.

«В экономике, которой требуется более высокий уровень инвестиций, структурно будет поддерживаться более высокий уровень реальной процентной ставки», — подчеркнул Алексей Заботкин.

Он объяснил это фундаментальными свойствами экономики: если спрос на инвестиции растёт, системе требуется больший объём сбережений, а значит, и более высокая ставка, — это не связано напрямую с решениями ЦБ.

Рост экономики сохраняется — но структура отраслей изменилась

Зампред ЦБ Алексей Заботкин также отметил, что 2025 год стал более неоднородным по отраслевой динамике. Часть сегментов — транспорт, отдельные направления машиностроения и автопром — снизили выпуск относительно уровней 2023–2024 годов. Однако другие сферы, по его словам, продолжают расти «темпами, которые измеряются десятками процентов» — это обеспечивает положительный итог по ВВП.

Он подчеркнул, что в отличие от прошлых лет причины роста сместились. Эффект от ускоренного восстановления после 2022 года исчерпан. В 2025-м всё большую роль играет накопленный инвестиционный цикл прошлых периодов.

Рост вложений в основной капитал сохраняется — несмотря на рыночные опасения

Кроме того, Алексей Заботкин прокомментировал заявления ряда представителей бизнеса о падении инвестиционной активности. Он подчеркнул, что текущие данные не подтверждают негативный сценарий.

«По итогам первого полугодия мы знаем, что инвестиции в основной капитал выросли — и выросли прилично год к году. Прогнозы на 2025 год в целом ни у одного из известных мне исследовательских центров или аналитиков не предполагают снижение инвестиций в основной капитал», — резюмирует зампред Банка России Алексей Заботкин.

Он также пояснил, что на динамику роста влияет не столько факт ежегодного увеличения инвестиций, сколько тот уровень, которого экономика уже достигла. По словам зампреда Банка России, объёмы инвестиционной активности за последние годы выросли «очень сильно».

«Если посмотреть хоть на инвестиции в основной капитал, хоть на валовые накопления основного капитала, то по сравнению с 2021 годом, 2024 год был уже на четверть выше с точки зрения физических объемов инвестиционной активности», — отметил Алексей Заботкин.

Кроме того, по его словам, замедление роста инвестиций не способно остановить расширение экономики, поскольку ключевое влияние оказывает капитал, созданный в предыдущие годы и уже введённый в эксплуатацию.

«На устойчивый рост экономики влияют не инвестиции, которые мы делаем сегодня, а те инвестиции, которые мы сделали вчера и которые перешли в производственную фазу сегодня», — пояснил эксперт Алексей Заботкин.

По его словам, в момент их осуществления инвестиции выступают частью общего спроса и конкурируют за ограниченные ресурсы с другими секторами. Именно поэтому оценивать экономическую динамику только по скорости прироста вложений неправильно: важно учитывать структурный эффект уже накопленного капитала.

Чего ждать в 2026 году