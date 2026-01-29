Инвестиции в недвижимость Москвы в 2025-м — более 700 млрд ₽

Объём инвестиций в недвижимость Москвы по итогам 2025 года составил 715 млрд рублей, следует из данных IBC Real Estate. Это на 14% больше показателя 2023 года — 625 млрд рублей, но на 30% ниже рекордного уровня в 2024 году. Тогда рынок вложений оценили в 1 трлн рублей.

Офисы, жильё и склады — ключевые сегменты рынка

Самая большая часть инвестиций в 2025 году пришлась на объекты в очистном сегменте — 41%, жилые проекты — 22% и склады — 21%. Во всех трёх направлениях объёмы вложений снизились по сравнению с 2024 годом, что соответствует общей динамике рынка.

При этом даже с учётом снижения объёмов, показатели 2025 года остаются в 2–3 раза выше среднегодовых значений периода с 2016 по 2021 годы, что подтверждает устойчивый интерес к московской недвижимости.

50% вложений в офисном сегменте — покупка помещений под нужды компаний

В офисном сегменте значительную роль сыграли покупки помещений под собственные нужды организаций — на такие сделки пришлось около 144 млрд рублей — 50% от всего объёма вложений.

Самой дорогой покупкой в офисном сегменте в 2025 году стало приобретение бизнес-центра «Белая площадь» компанией «Современные фонды недвижимости» для того, чтобы включить актив в закрытый паевой инвестиционный фонд. Сумма сделки составила 46,5 млрд рублей.

Инвестиции в склады упали на 16%

Инвестиции в складскую недвижимость снизились на 16% — до 150 млрд рублей. В IBC Real Estate связывают это с изменением рыночной конъюнктуры: ставки аренды стабилизировались, а возможности пересмотра договорных условий оказались практически исчерпаны.

При этом более 40% вложений (62 млрд рублей) в складской сегмент пришлось на объекты, приобретённые для того, чтобы включить их в ЗПИФы*Закрытый паевой инвестиционный фонд.

Инвестиции в жильё упали почти в 2 раза

В сегменте жилья объём вкладываемых средств упал почти в 2 раза — с 297 до 158 млрд рублей. Главной причиной для этого стало завершение льготных ипотечных условий, что снизило покупательскую активность и заинтересованность девелоперов к тому, чтобы запускать новые проекты.

Параллельно девелоперы стали чаще выводить на рынок участки с оформленной разрешительной документацией и проекты на этапе строительства. В IBC Real Estate отмечают, что это связано с пересмотром инвестиционных стратегий застройщиков.

Недвижимости в сфере торговли и туризма показали рост

Торговый сегмент, наоборот, продемонстрировал рост: объём сделок вырос в 1,5 раза год к году и достиг 40 млрд рублей. Существенный вклад также внесли продажи ТЦ «Времена года» и аутлет-центров Outlet Village Белая Дача.

Гостиничный сегмент показал самые высокие темпы роста на рынке недвижимости. Объём инвестиций увеличился в 2 раза год к году и достиг 28 млрд рублей — самого большого значения за весь период наблюдений. Основной вклад в рост обеспечили сделки по продаже отеля Hyatt Regency Moscow Petrovsky Park и комплекса LesArt Resort.

Большинство инвестиций в недвижимость в 2026-м придётся на Москву

По оценке IBC Real Estate, в 2026 году рынок недвижимости будет развиваться в условиях умеренного экономического роста и сохраняющейся высокой стоимости заёмного капитала. Совокупный объём инвестиций в недвижимость России ожидается на уровне 650–700 млрд рублей, из которых около 500–550 млрд рублей придётся на Москву.

В компании отмечают, что Москва остаётся крупнейшим центром деловой активности в стране и традиционно занимает лидирующую позицию в структуре распределения инвестиционных вложений в недвижимость по регионам.