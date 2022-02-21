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Мошенники для дальнейшего обмана стали переводить деньги потенциальным жертвам

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Мошенники, завлекающие россиян в незаконные инвестиционные проекты, стали переводить жертвам деньги на карту для повышения доверия и дальнейшего обмана. В начале года количество таких случаев стало гораздо больше.

Мошенники для дальнейшего обмана стали переводить деньги потенциальным жертвам

Злоумышленники переводят на карту в среднем на 10-15 тыс. рублей и называют их заработанными средствами на совершенных сделках, сообщили «Известия».

После пополнения счета у потенциальных жертв повышается доверие. Затем люди переводят злоумышленниками значительные суммы. Мошенники, тратя небольшие средства, в итоге срывают большой куш.

Представители «Мосбиржи», ВТБ, «ББР Банка», БКС уже осведомлены о новой мошеннической схема. Она пока слабо распространена, но потенциальные жертвы могут расширить ее. Получив первые деньги, человек может начать рекомендовать другим инвестировать в подобные инструменты.

Появление новых мошеннических схем, связанных с инвестициями, заключается в популярности торговли на бирже в последние несколько лет. «Помощь в инвестировании» в 2021 году рекламировали большинство нелегальных профучастников. При этом злоумышленники все время проверяют новые способы обмана и задействуют элементы социальной инженерии, чтобы добиться доверия потребителей.

Чтобы не попасть в сети таких мошенников, стоит помнить, что финансовые услуги в России могут предлагать только организации с лицензией Банка России. Проверить наличие лицензии можно на сайте регулятора.

Эксперты также рекомендуют перед инвестированием ознакомиться с отзывами о компании и узнать о реальном опыте взаимодействия с ней на различных профильных сайтах и форумах. Еще следует тщательно изучить сайт брокера: подозрительным должно быть отсутствие контактных телефонов и адреса представителя фирмы, регистрация e-mail на бесплатном ящике.

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Фото на обложке: Bangkok Click Studio / Shutterstock

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