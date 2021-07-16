В погоне за прибылью: доля акций в портфеле инвесторов за полгода выросла вдвое

Розничные инвесторы в России за последние полгода нарастили долю акций в своих портфелях в два раза. Данные предоставили в «Райффайзенбанке». Интерес инвесторов к облигациям и вложениям в фонды значительно снизился.

За период январь-июнь 2021 года доля акций в портфелях розничных инвесторов выросла с 26,5% до 44,6%, а облигаций, наоборот, снизилась – с 68% до 52%. Доля фондов снизилась в два раза – с 5,5% до 3%.

Частные инвесторы стали менее консервативными в выборе стратегии, отметили в «Райффайзенбанке».

Среди российских компаний в указанный период большей популярностью пользовались акции «Норникеля», «Яндекса» и «Газпрома». По сравнению с 2020 годом этот топ идентичен, за исключением «Норникеля» – акции «Сбера» в прошедшем году были популярнее.

Топ среди компаний, бумаги которых торгуются на американских биржах, в первом полугодии 2021 года по сравнению с 2020 годом полностью сменился. В прошедшем году наибольшим интересом пользовались акции Boeing, Tesla и Apple, а в первом полугодии нынешнего года – Alibaba, Tilray и ETF на индекс S&P500.

«Стратегии инвесторов всего за полгода заметно изменились – рост доли акций означает большую толерантность к риску. Но мы надеемся, что в будущем интерес к БПИФам и ETF будет расти – это позволит клиентам формировать более диверсифицированные стратегии и эффективнее управлять портфелем», – отметил вице-президент отдела брокерского обслуживания «Райффайзенбанка» Эдуард Данилов.

Бумаги компании по космическому туризму Ричарда Брэнсона Virgin Galactic, которые в последние несколько месяцев неоднократно являлись лидерами дневных торгов на Санкт-Петербургской бирже, в топ «Райффайзенбанка» не попали.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!