Apple обогнала Samsung на мировом рынке смартфонов в 2025-м

По данным Reuters, мировой рынок смартфонов в 2025-м вырос на 2% год к году. Лидером среди компаний-производителей стала Apple: «яблочная» продукция заняла 20% мирового рынка. На втором месте — Samsung, на третьем — Xiaomi. Аналитики объясняют рост спроса в том числе тем, что многие начали менять смартфоны, купленные в 2020 году.

Apple, Samsung и Xiaomi заняли более половины мирового рынка смартфонов

По данным международной аналитической компании Counterpoint Research, на которые ссылается Reuters, лидерство Apple поддержал высокий спрос на линейку iPhone 17. В США новый смартфон в первый месяц после выхода покупали на 12% чаще, чем iPhone 16. В Китае — на 18%.

Вторую позицию на мировом рынке смартфонов по итогам 2025 года заняла Samsung с долей 19%. Рост поставок компании аналитики характеризуют как умеренный.

Третье место — у Xiaomi, которая освоила 13% мирового рынка. В Counterpoint Research отмечают, что ключевым фактором для компании стал устойчивый спрос в развивающихся странах.

Обновление устройств пандемийных лет поддержало спрос

В Counterpoint подчеркнули, что значительная часть роста поставок связана с обновлением смартфонов, купленных во время пандемийного скачка спроса. Многие пользователи, приобретавшие устройства в тот период, в 2025 году начали активно менять их на новые модели.

Поставки смартфонов в 2025-м были нестабильными

В начале 2025 года производители искусственно нарастили поставки смартфонов, стараясь опередить возможное введение пошлин, говорится в отчёте Counterpoint Research. В дальнейшем этот эффект сошёл на нет — во второй половине 2025-го объёмы поставок держались на стабильном уровне.

По прогнозу аналитиков, в 2026 году рынок смартфонов может столкнуться с замедлением — риски связаны с дефицитом чипов и ростом стоимости компонентов.

Производители полупроводников всё чаще направляют мощности на обслуживание AI-дата-центров, а не смартфонов. Это может усилить давление на рынок мобильных устройств в следующем году, указывают в Counterpoint Research.

Контекст

В ноябре 2025 года Counterpoint Research сообщала, что Apple впервые с 2010 года может стать крупнейшим поставщиком смартфонов в мире по итогам года.

По прогнозам, Apple может сохранить лидерство на мировом рынке смартфонов как минимум до 2029 года. Среди факторов, влияющих на рынок, аналитики также называют торговое перемирие между США и Китаем, ослабление доллара и планы Apple по расширению продуктовой линейки, включая новые модели iPhone.