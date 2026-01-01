iPhone и «умный дом» — самые популярные подарки в 2025 году

В период подготовки к Новому году — с октября по декабрь 2025 года — россияне всё активнее покупали подарки онлайн, включая технику, косметику и новогодний декор. По данным крупнейших российских маркетплейсов, в декабре продажи отдельных категорий росли кратно: смартфоны Apple прибавили до 244% по выручке, а живые ёлки — до 630% по количеству.

Самая дорогая покупка сезона — трёхметровая ель за 322 тыс. ₽

Wildberries зафиксировал, что подготовка к праздникам началась уже в октябре—начале ноября 2025 года. Сильнее всего вырос спрос на российские живые ёлки — их покупали на 630% чаще, чем годом ранее. Продажи импортных живых ёлок увеличились на 150%.

Продажи искусственных ёлок 2025-м тоже выросли, но превысили показатели прошлого года только на 70%. Самой дорогой покупкой предновогоднего сезона стала искусственная трёхметровая ель — её купили почти за 322 тыс. рублей.

Продажи iPhone 16 и 17 принесли больше всего выручки

По данным Wildberries и М.Видео, в ноябре–декабре 2025 года смартфоны стали одним из самых популярных подарков.

На Wildberries продажи смартфонов выросли на 153% по выручке год к году, а модели iPhone заняли более трети оборота всей категории. Выручка от продаж смартфонов Apple увеличилась на 244%, а количество проданных устройств — на 171%.

В М.Видео в декабре 2025 года в денежном выражении самыми популярными моделями стали iPhone 16 и iPhone 17 с памятью 256 ГБ, а также iPhone 13 на 128 ГБ. При этом по числу проданных устройств лидировали более доступные модели — Redmi 15C и смартфоны линейки Redmi A.

Техника и гаджеты — универсальный подарок конца года

По данным Ozon и М.Видео, в октябре—декабре 2025 года устойчиво рос спрос на технику. На Ozon продажи аксессуаров для умного дома выросли в 24 раза, электромассажёров для глаз и лица — в 5,5 раза, фен-щёток — более чем в 2 раза.

В М.Видео в декабре одним из главных бытовых хитов стали аэрогрили, а также смарт-часы, фитнес-браслеты и планшеты.

Подарочные наборы стали одним из главных хитов декабря

В декабре 2025 года заметно вырос спрос на готовые подарочные решения. По данным Ozon, продажи увеличились у следующих категорий:

подарочные наборы косметики — рост почти в 2 раза;





подарочные сертификаты — номиналы от 300 ₽ до 1 млн ₽;

Яндекс Маркет также зафиксировал рост продаж готовых наборов.

подарочные наборы — рост в 5 раз с 1 по 25 декабря;





косметические наборы, массажёры и ювелирные изделия — рост в 2,2 раза.

Одновременно маркетплейсы отметили высокий спрос на тематические товары. По данным Wildberries и Яндекс Маркета, в октябре–декабре 2025 года покупатели активно выбирали товары в советском стиле и с символом года.

Перед Новым годом заметно вырос интерес и к сладостям. По данным Ozon fresh, за две недели декабря 2025 года продажи кондитерских изделий увеличились почти в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом.