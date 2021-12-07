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Открыто голосование по поводу введения в календарь профессиональных праздников Дня ИТ-предпринимателя

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн предложил добавить в календарь профессиональных праздников День ИТ-предпринимателя. По его словам, это поможет популяризировать профессию среди молодежи и преодолеть кадровый голод в этой сфере. Голосование продлится месяц.

Открыто голосование по поводу введения в календарь профессиональных праздников Дня ИТ-предпринимателя

По мнению Хинштейна, необходимо разными инструментами добиться, чтобы среди молодежи стало модно быть ИТ-специалистом, потому что сейчас, по его словам, в российской ИТ-индустрии наблюдается колоссальная нехватка кадров.

«Профессиональный праздник ИТ-предпринимателя — это возможность поддержки ИТ-предпринимательства в нашей стране, а также шаг навстречу формированию новой образовательной экосистемы. Надеемся, что предложенная инициатива найдет отклик среди профессионального сообщества. И уже в следующем году мы все вместе отпразднуем первый в новой российской истории день ИТ-предпринимателя», — поддержал Сергей Плуготаренко, директор РАЭК. 

Проголосовать можно тут.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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