IT-компании просят Минфин сохранить льготы по НДС

Как сообщают «Ведомости», российские IT-ассоциации направили в правительство и Госдуму письма с просьбой не отменять нулевую ставку НДС для отечественного программного обеспечения. Представители отрасли считают, что мера Минфина способна ослабить динамику развития цифровой экономики и привести к потере миллиардов рублей налоговых поступлений. По оценке экспертов, в случае отмены льгот компании столкнутся с ростом издержек и вынужденным сокращением персонала.

Главная просьба в обращении — не отменять нулевой НДС

Письма премьер-министру Михаилу Мишустину и председателю Госдумы Вячеславу Володину были направлены 20 октября, сообщают «Ведомости». Под обращениями подписались исполнительный директор АПКИТ Николай Комлев, президент ассоциации «МИТ — Мы ИТ» Евгений Титаренко и глава «Руссофта» Валентин Макаров. Они попросили правительство пересмотреть инициативу Минфина, опубликованную 29 сентября: согласно ее содержанию, льгота по НДС для реализации прав на российское ПО должна быть отменена с 2026 года.

Участники рынка настаивают, что именно эта мера позволила отечественным компаниям за последние годы нарастить выручку и ускорить импортозамещение. Без налоговых послаблений отрасль рискует потерять финансовую устойчивость и часть инвестиций, что ударит по всей цифровой инфраструктуре страны.

Укрепление бюджета снизит темпы роста IT

В конце сентября Минфин представил проект поправок в Налоговый кодекс. Документ предполагает повышение базовой ставки НДС с 20 до 22% для всех компаний, а также отмену нулевой ставки для разработчиков отечественного программного обеспечения. Кроме того, предлагается увеличить льготный тариф страховых взносов с 7,6% до 15%.

По данным «Ведомостей», ведомство объясняет эти изменения необходимостью укрепления бюджета и финансирования оборонных расходов. Однако бизнес-объединения предупреждают, что эффект может оказаться противоположным. По их расчётам, отрасль потеряет свыше 100 млрд рублей выручки, а темпы роста снизятся с нынешних 20–25% до 3–5%.

«IТ-сектор не умрет, но потеряет динамику развития»

По словам представителей АПКИТ, отмена льготы не приведёт к коллапсу рынка, но серьёзно ослабит его динамику. Николай Комлев отметил, что компании столкнутся с ростом расходов и заморозкой инвестиций, а риск технологического отставания России вырастет. Евгений Титаренко из ассоциации «МИТ — Мы ИТ» добавил, что в этих условиях часть компаний может перенести штаб-квартиры в юрисдикции с более мягким налоговым режимом, что создаст угрозу оттока кадров и налоговых поступлений.

Аналогичную позицию разделяет исполнительный директор АРПП «Отечественный софт» Ренат Лашин. В своём письме он указал, что при текущей ключевой ставке в 17% бизнесу уже сложно инвестировать в развитие, а дополнительные фискальные меры фактически «заморозят» рост корпоративных IT-бюджетов.

Потери отрасли могут превысить эффект для бюджета

По данным отраслевых объединений, совокупные налоговые льготы и отсрочки от призыва по мобилизации позволили IT-сектору за последние пять лет почти вдвое увеличить долю в ВВП — до 2,43% в 2024 году. За тот же период объём реализации IT-решений вырос в 3,7 раза, до 4,5 трлн рублей, а занятость в сфере превысила 1,1 млн человек.

По подсчётам Forbes, отмена нулевой ставки НДС принесёт бюджету около 25 млрд рублей, однако совокупные потери рынка могут оказаться вдвое выше — порядка 46,5 млрд рублей. Президент ГК Infowatch и глава правления АРПП Наталья Касперская подчеркнула, что такой шаг не только нивелирует эффект налоговых послаблений, но и может «свести к нулю» стимулы для развития отечественного ПО.

Льготы как инструмент цифрового суверенитета

Как отмечает «Ведомости», совокупный эффект льгот «IT-манёвра», введённых в 2020 году, стал одним из ключевых факторов ускоренного роста отрасли. Эти меры помогли снизить нагрузку на компании, удержать кадры и обеспечить переход на отечественные технологические решения.

Участники рынка считают, что отмена нулевого НДС противоречит стратегии технологического суверенитета и импортозамещения, реализуемой последние годы. По их мнению, для сохранения стабильности необходимо сохранить налоговые стимулы хотя бы до момента, когда доля отечественного ПО на рынке достигнет целевых показателей, обозначенных в стратегии «Цифровая экономика».