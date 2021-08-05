Аналитики рассказали об изменениях в приоритетах IT-специалистов при поиске работы

Аналитики платформы All Cups от Mail. ru Group рассказали об изменениях в приоритетах IT-специалистов при поиске работы. Многие стали чаще обращать внимание на вакансии в других регионах. Но большинство из них, в первую очередь, смотрят на размер зарплаты.

Исследование подготовили в платформе для проведения онлайн-соревнований All Cups от Mail.ru Group. Аналитики проверили, как за последние полтора года изменился подход к поиску работы у ИТ-специалистов. Опрос проводили среди 1577 разработчиков из разных регионов России.

Согласно результатам исследования, треть специалистов уровня junior ищут работу на специальных сервисах. Четверть разработчиков уровней middle и senior предпочитают мониторить вакансии в блогах компаний, где они хотели бы работать. Почти 20% ищут работу в социальных сетях.

«Абсолютное большинство опрошенных (79,6%) отметили, что изменили свой подход к выбору работодателя за прошедшие 1,5 года. Почти каждый четвертый (23,7%) стал чаще обращать внимание на вакансии в других городах. А каждый десятый отмечает престижность бренда компании работодателя как важный фактор при поиске работы», – отметили в All Cups.

6 из 10 опрошенных получают предложения по работе не реже одного раза в месяц, а почти половина респондентов рассматривают предложения о вакансия постоянно, добавили в All Cups.

All Cups – международная платформа для проведения онлайн-соревнований, созданная Mail.ru Group. Платформа организовала более 60 состязаний, в которых приняли участие 300 тысяч человек из 130 стран.

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