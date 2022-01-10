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Исследование определило самую перспективную профессию в 2022 году

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Сервис «Работа.ру» опросил более 5 тыс. россиян для определения самой перспективной профессии в 2022 году. Большинство респондентов (60%) считают, что IT-сфера станет самой популярной.

Исследование определило самую перспективную профессию в 2022 году

Еще 56% назвали профессию врача как самую перспективную, а 44% — специалиста по нанотехнологиям, сообщило РИА Новости.

В этом году, согласно мнению 43% респондентов, актуальными останутся  вирусологи. Почти 40% респондентов отметили перспективы менеджеров по продажам, 33% — инженеров, а 27% — строителей.

Еще 18% россиян полагают, что на рынке труда будет высок спрос на HR-специалистов, 15% уверены в спросе на инфекционистов, а 10% — на медсестер и медбратьев.

Кроме того, респонденты указывали и другие перспективные профессии, однако они набрали менее 10% голосов.

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Фото на обложке: Unsplash

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