Объявлены победители конкурса #выживуттолькоайтишники

30 января завершился конкурс от ВТБ для специалистов из сферы ИТ #выживутолькоайтишники. Участники должны были представить, без каких вещей им не пережить 2021 год, и опубликовать пост с «набором для выживания» в социальных сетях. Организаторы выбрали победителей, которые получат в подарок новые гаджеты.
Цель конкурса — отблагодарить представителей ИТ-индустрии, которые усердно работали в период пандемии и помогали делать жизнь на самоизоляции проще для миллионов людей.
Организаторы получили более 200 работ, из которых выбрали троих победителей:
- Тимофей Колгушкин из Москвы выиграл смартфон iPhone 12.
- Яна Лысова из Владимира получит в подарок смарт-часы Apple Watch 6.
- Михаилу Воробьеву из Тюмени мы дарим наушники AirPods 2.
Также 50 участников конкурса получат худи с фирменным принтом.
Поздравляем победителей! Посмотреть полный список можно на сайте конкурса.
Работы участников:
Фото на обложке: Mattia B / Shutterstock
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