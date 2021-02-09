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Объявлены победители конкурса #выживуттолькоайтишники

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

30 января завершился конкурс от ВТБ для специалистов из сферы ИТ #выживутолькоайтишники. Участники должны были представить, без каких вещей им не пережить 2021 год, и опубликовать пост с «набором для выживания» в социальных сетях. Организаторы выбрали победителей, которые получат в подарок новые гаджеты.

Объявлены победители конкурса #выживуттолькоайтишники

Конкурс

Цель конкурса — отблагодарить представителей ИТ-индустрии, которые усердно работали в период пандемии и помогали делать жизнь на самоизоляции проще для миллионов людей.

Организаторы получили более 200 работ, из которых выбрали троих победителей:

Также 50 участников конкурса получат худи с фирменным принтом.

 

Поздравляем победителей! Посмотреть полный список можно на сайте конкурса.

 

Работы участников:

Галерея

Галерея

Фото на обложке: Mattia B / Shutterstock

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