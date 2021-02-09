Объявлены победители конкурса #выживуттолькоайтишники

30 января завершился конкурс от ВТБ для специалистов из сферы ИТ #выживутолькоайтишники . Участники должны были представить, без каких вещей им не пережить 2021 год, и опубликовать пост с «набором для выживания» в социальных сетях. Организаторы выбрали победителей, которые получат в подарок новые гаджеты.

Цель конкурса — отблагодарить представителей ИТ-индустрии, которые усердно работали в период пандемии и помогали делать жизнь на самоизоляции проще для миллионов людей.

Организаторы получили более 200 работ, из которых выбрали троих победителей:

Тимофей Колгушкин из Москвы выиграл смартфон iPhone 12.

из Москвы выиграл смартфон iPhone 12. Яна Лысова из Владимира получит в подарок смарт-часы Apple Watch 6.

из Владимира получит в подарок смарт-часы Apple Watch 6. Михаилу Воробьеву из Тюмени мы дарим наушники AirPods 2.

Также 50 участников конкурса получат худи с фирменным принтом.

Поздравляем победителей! Посмотреть полный список можно на сайте конкурса.

Работы участников:

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Фото на обложке: Mattia B / Shutterstock