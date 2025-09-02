Экс-топ «СберМаркета» Артур Саркисов перешёл в Циан

Циан объявил о назначении Артура Саркисова на позицию General Manager вертикали вторичной недвижимости. Теперь он будет отвечать за стратегическое развитие одного из ключевых направлений компании — рынок вторички, долгосрочную аренду, а также сегменты загородной и коммерческой недвижимости.

Крупнейшая вертикаль

Вторичная недвижимость — основа бизнеса Циана: миллионы пользователей по всей стране ищут на платформе квартиры, дома и коммерческие помещения именно в этом сегменте. Это самая ёмкая вертикаль на рынке и главный драйвер сделок.

Задача Саркисова — усилить позиции Циана на вторичном рынке, развивать новые сервисы и повышать качество работы с клиентами и партнёрами. В компании рассчитывают, что его опыт в e-commerce и цифровых сервисах поможет вывести категорию на новый уровень.

Карьера и опыт

Артур Саркисов пришёл в Циан с большим опытом в управлении цифровыми продуктами. До этого он был CEO «СберМаркета», где отвечал за развитие бизнеса и запуск новых направлений. Под его руководством сервис доставки продуктов стал одним из крупнейших игроков рынка.

Ранее он занимал позицию директора по региональному развитию в Gett и участвовал в масштабировании сервиса такси в российских городах. Такой бэкграунд делает Саркисова сильным управленцем с экспертизой в создании и масштабировании цифровых платформ.

Первое заявление

Сам Саркисов отметил, что воспринимает новое назначение как серьёзный вызов и возможность для роста. По его словам, вторичная недвижимость — один из самых масштабных сегментов рынка с большим потенциалом для развития сервисов. Он подчеркнул, что команда будет работать над тем, чтобы сделать Циан ещё удобнее для пользователей.

«Я рад стать частью команды Циана и возглавить такое масштабное направление», — подчеркнул Артур Саркисов.





Контекст

Назначение Саркисова вписывается в стратегию компании по укреплению позиций на ключевых рынках. Для игроков рынка недвижимости это сигнал, что цифровые платформы начинают конкурировать не только сервисами и данными, но и управленческими командами уровня e-com.