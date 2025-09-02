Из e-com — в недвижимость: экс-CEO «СберМаркета» Артур Саркисов возглавил «вторичку» в Циане
Экс-топ «СберМаркета» Артур Саркисов перешёл в Циан
Циан объявил о назначении Артура Саркисова на позицию General Manager вертикали вторичной недвижимости. Теперь он будет отвечать за стратегическое развитие одного из ключевых направлений компании — рынок вторички, долгосрочную аренду, а также сегменты загородной и коммерческой недвижимости.
Крупнейшая вертикаль
Вторичная недвижимость — основа бизнеса Циана: миллионы пользователей по всей стране ищут на платформе квартиры, дома и коммерческие помещения именно в этом сегменте. Это самая ёмкая вертикаль на рынке и главный драйвер сделок.
Задача Саркисова — усилить позиции Циана на вторичном рынке, развивать новые сервисы и повышать качество работы с клиентами и партнёрами. В компании рассчитывают, что его опыт в e-commerce и цифровых сервисах поможет вывести категорию на новый уровень.
Карьера и опыт
Артур Саркисов пришёл в Циан с большим опытом в управлении цифровыми продуктами. До этого он был CEO «СберМаркета», где отвечал за развитие бизнеса и запуск новых направлений. Под его руководством сервис доставки продуктов стал одним из крупнейших игроков рынка.
Ранее он занимал позицию директора по региональному развитию в Gett и участвовал в масштабировании сервиса такси в российских городах. Такой бэкграунд делает Саркисова сильным управленцем с экспертизой в создании и масштабировании цифровых платформ.
Первое заявление
Сам Саркисов отметил, что воспринимает новое назначение как серьёзный вызов и возможность для роста. По его словам, вторичная недвижимость — один из самых масштабных сегментов рынка с большим потенциалом для развития сервисов. Он подчеркнул, что команда будет работать над тем, чтобы сделать Циан ещё удобнее для пользователей.
«Я рад стать частью команды Циана и возглавить такое масштабное направление», — подчеркнул Артур Саркисов.
Контекст
Назначение Саркисова вписывается в стратегию компании по укреплению позиций на ключевых рынках. Для игроков рынка недвижимости это сигнал, что цифровые платформы начинают конкурировать не только сервисами и данными, но и управленческими командами уровня e-com.
- 1 Счастье прописалось на юге: жители Самары и Краснодара довольны жизнью больше, чем москвичи Удовлетворенность жизнью в России выше всего на Юге 01 сентября 2025, 18:29
- 2 Код вместо букваря: каждый 4-й младшеклассник пробовал нейросети, а каждый 3-й школьник мечтает о карьере в ИТ Куда хотят пойти учиться школьники в 2025-м — исследование 29 августа 2025, 13:01
- 3 Чек-лист: Игорь Феркалюк, Нетмонет Управляющий директор Нетмонет ответил на 43 блиц-вопроса Russian Business 28 августа 2025, 19:27
- 4 Предпринимателями не рождаются: лишь 3% селлеров хотели бизнес со школы, остальные видели себя на сцене и в спорте 97% селлеров в школе мечтали не о бизнесе — новый опрос 28 августа 2025, 12:23