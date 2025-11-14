Рубен Деев стал финансовым директором KION в холдинге МТС

Рубен Деев назначен финансовым директором кластера KION в медиахолдинге МТС Медиа. Он будет отвечать за стратегическое развитие сервисов KION, МТС Музыка и Строки, а также за повышение эффективности медиапроектов.

Фокус KION — на новые направления развития

В новой роли Рубен Деев будет отвечать за стратегическое развитие медиасервисов, поиск новых источников роста и укрепление экономической модели цифрового контента. Его задачей станет повышение маржинальности и улучшение бизнес-показателей всех сервисов внутри кластера KION.

Холдинг МТС Медиа объединяет онлайн-кинотеатр KION, книжный сервис Строки, стриминг МТС Музыка, студию KIONFILM, музыкальную компанию МТС Лейбл и компанию офлайн-развлечений МТС Live. Кластер развивает собственное производство контента и расширяет медиаплатформы для разных форматов потребления.

Карьерный путь — Яндекс, IVI и Disney

До прихода в KION Рубен Деев руководил стратегическими и аналитическими направлениями в нескольких сервисах Яндекса — Поиске, Такси и Лавке, где помогал выводить проекты на прибыль.

Он также работал над стратегическими задачами в онлайн-кинотеатре IVI и начинал карьеру в The Walt Disney Company, занимаясь стратегическим и коммерческим планированием в сфере потребительских продуктов.

МТС Медиа делает ставку на стратегический подход CFO

Генеральный директор кластера KION Алексей Иванов подчеркнул, что новый финансовый директор выходит за рамки классической роли.

«Рубен Деев не ограничивается классической ролью CFO, он стратег, который умеет широко смотреть на экономику медиапроектов», — заявил генеральный директор кластера KION Алексей Иванов.

Сам Рубен Деев отметил, что в медиа всегда на первом месте остаётся пользователь — зритель, слушатель, читатель.

«Моя задача — построить такую финансовую модель, которая позволит нашим сервисам оставаться доступными для миллионов пользователей», — сказал Рубен Деев.