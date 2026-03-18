К 2031-му активных потребителей станет на 5 млн меньше — их заменят ИИ-агенты, и бизнесу придётся адаптироваться

Ближайшие годы заставят бизнес всерьёз заняться цифровизацией — вне зависимости от масштаба. Причина простая: людей становится меньше. По данным Росстата, число экономически активных граждан 25–50 лет сократится на 5% за 4–5 лет. Это одновременно ударит и по рынку труда, и по потребительскому спросу. Как бизнесу адаптироваться к новой реальности, разбирались на Альфа-Саммите в Екатеринбурге.

Демография не оставляет выбора — дефицит кадров будет только расти

Российский бизнес входит в 2026 год с чётким пониманием: прежняя модель роста, основанная на доступности рабочих рук, больше не работает. Доля активного населения сокращается, и тренд останется с нами надолго.

На Альфа-Саммите в Екатеринбурге предприниматели сошлись во мнении, что единственный ответ на этот вызов — технологическая трансформация. По словам Михаила Сродных, генерального директора СКБ «Контур», компании уже сейчас вынуждены искать баланс между неизбежным ростом зарплат и ограничениями по выручке.

«Текущая ситуация уже несколько лет также сильно давит на средний уровень оплаты труда. То есть практически по всем отраслям, по всем специальностям уровень оплаты труда растёт. Как бизнесу находить баланс между ростом оплаты труда, соответственно затрат и объёмом выручки, который так быстро растить не удаётся? Отсюда вывод очевидный, что необходимо вкладываться в повышение производительности труда. Это становится для очень многих бизнесов ключевой задачей», — заявляет Михаил Сродных.

Крупный бизнес тянет за собой малый

Драйверами этих изменений выступают крупные игроки — банки и корпорации. Именно у них есть деньги на инвестиции. Как отметил Михаил Сродных, крупный бизнес через электронный документооборот и другие сервисы постепенно «воспитывает» малый, вынуждая его подтягивать цифровую зрелость. Иначе с такими контрагентами невозможно качественно взаимодействовать, а низкий уровень кибербезопасности у подрядчиков становится угрозой для всей цепочки.

При этом меняется и характер взаимодействия бизнеса с государством. Олег Сысуев, председатель совета директоров, отметил, что раньше банк выступал с традиционными предложениями для региональных властей — кредитами и зарплатными проектами. «Теперь же у регионов совершенно другой заказ и другие требования, — сказал Сысуев в ходе сессии. — Власти просят дать им экспертизу». По его словам, в условиях жёсткой конкуренции банки вынуждены предлагать не просто деньги, а технологические решения и компетенции.

Вход в цифру через готовые решения

Один из главных трендов — отношение к IT как к коммунальной инфраструктуре, считает Иван Пятков, заместитель гендиректора Билайна. Вместо того чтобы строить собственные ЦОДы и покупать серверы, бизнесу выгоднее брать готовые облачные решения. Особенно это актуально для малых и средних компаний.

«Очень легко и быстро можно установить контакт и попробовать в виде пилотного проекта приземлить решение на свою платформу. Это один из факторов ускорения — всегда вовне мозгов больше», — добавляет Иван Пятков.

По словам Ивана Пяткова из Билайна, необязательно ломать всю систему ради цифровизации. Двигаться лучше постепенно: сначала получать от ИИ ответы на простые вопросы, потом передавать ему небольшой функционал, а затем уже обучать выполнять задачи вместо человека.

Что изменится через пять лет

По словам Ивана Пяткова, сложности с внедрением технологий чаще всего возникают не из-за внешних причин, а внутри самой компании — из-за неготовности команды меняться и сопротивления новому.

Цифровизация приведёт к росту спроса на высококвалифицированных специалистов, отметил Пятков. Компаниям понадобятся сеньоры, способные работать с ИИ и ставить ему задачи. При этом джуны, которые обычно дорастают до сеньоров, могут стать не нужны. Те, кто сумеет выстроить цепочку роста специалистов, не прерывая её, и окажутся в выигрыше.

Меняться придётся не только компаниям, но и их клиентам. По словам Ивана Пяткова, заместителя гендиректора Билайна, бизнес в сфере B2C должен готовиться к тому, что скоро на сайты будет приходить не человек, а его цифровой агент, который прагматично сравнит условия и выберет лучшее предложение.

Контекст

Панельная дискуссия прошла в рамках Альфа-Саммита в Екатеринбурге — площадки, где встречаются бизнес, власть и эксперты. В разговоре участвовали представители Билайна, СКБ «Контур», Альфа-Банка и правительства Свердловской области.

Эксперты обсудили макроэкономические данные, которые привела главный экономист Альфа-Банка Наталия Орлова: дефицит кадров, рекордная доля зарплат в ВВП (48%) и необходимость повышать производительность труда через технологии. По её прогнозу, ключевая ставка к концу года может опуститься до 13%, но это уже не отменит главного вызова — структурных изменений на рынке труда и неизбежности цифровой трансформации. Участники сошлись во мнении, что именно крупный бизнес станет локомотивом цифровой трансформации, задавая стандарты для всей цепочки контрагентов.