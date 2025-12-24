70% компаний назвали проблемой 2025-го высокую зарплату

Кандидаты хотят высоких зарплат: 70% компаний в России назвали финансовые ожидания главной проблемой 2025 года
70% компаний в России отметили ключевую проблему 2025 года — рост зарплатных ожиданий со стороны кандидатов. Кроме того, по данным консалтинговой компании Regroup, почти каждая вторая компания назвала проблемой дефицит кадров. На этом фоне 72% компаний сделали приоритетом удержание ключевых сотрудников.
Приоритеты 2025 года — сохранить сотрудников и продолжить развивать бренд
По данным консалтинговой компании Regroup, в 2025 году компании чётко расставили приоритеты. Для 72% из них ключевой задачей стало удержание сотрудников, ещё 38,9% сделали ставку на развитие бренда.
Часть бизнеса сосредоточилась на технологическом приоритете: 51% компаний поставили цель — цифровизировать HR-процессы.
- HR-tech решения активно используют 21,1% компаний;
- 50,7% применяют технологии для отдельных процессов.
ИИ в небольшом числе HR-процессов используют 32% компаний, при этом 42,4% не планируют внедрение ИИ в ближайшее время.
Чаще всего ИИ применяется в подборе и найме — для скрининга и ранжирования резюме (63,9%), анализе HR-метрик (48,6%) и подготовке HR-отчётности (47,6%).
Требования по зарплатам и дефицит кадров — главные проблемы компаний
70% компаний выделили ключевой негативный фактор 2025 года — рост ожиданий кандидатов по зарплате. 49% назвали главной сложностью года усиливающийся кадровый дефицит.
Ещё 42% компаний сообщили о снижении компетенций и уровня подготовки соискателей. В исследовании отмечается, что кандидаты всё чаще подаются на позиции выше своей квалификации, рассчитывая компенсировать инфляцию за счёт карьерного роста.
Рабочие специальности остаются самой дефицитной категорией
Наиболее острая нехватка персонала в 2025 году сохранялась среди рабочих специальностей. Дефицит рабочих отметили 58% компаний.
По данным исследования, система профессионального образования не успевает за потребностями рынка, поэтому компании инвестируют в собственные программы подготовки, развивают партнёрства с колледжами и создают корпоративные учебные центры.
Пересмотр зарплат снижает разрыв ожиданий
Компании, которые пересматривали вознаграждение два и более раза в год, реже сталкивались с завышенными зарплатными ожиданиями кандидатов. Предложения таких компаний оставались ближе к актуальному рынку и сохраняли конкурентоспособность.
По итогам 2025 года средний фактический пересмотр заработных плат составил 10,4%, тогда как плановый показатель на год был на уровне 9,8%. Согласно исследованию, плановый пересмотр на 2026 год составляет 9,3%.
Бонусы за 2025 год выплатили большинство компаний
По данным опроса, 67% компаний выплатили или выплатят бонусы за результаты 2025 года в полном объёме в соответствии с установленной политикой.
Ещё 12% компаний на момент опроса не приняли решение о выплатах, а 4% сообщили, что бонусы выплачиваться не будут из-за недостижения целей.
