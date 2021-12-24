Названы стартапы-победители премии памяти Сергея Карпова в 2021 году

Названы победители конкурса стартапов Karpov Venture Awards 2021, посвященного памяти инвестора Сергея Карпова. Призовой фонд в $15 тыс. разделили три стартапа. В этом году конкурс прошел в седьмой раз.
Жюри
Родители Сергея Карпова — Елена и Василий Карповы, основатель Qiwi и «Эвотора» Андрей Романенко, CEO Emerging Travel Group Феликс Шпильман, основатель Xway.ru Александр Егоров и команда AddVenture — Павел Терентьев, Максим Медведев, Никита Герц.
Победители
- Первое место и приз в $10 тыс. получил сервис аналитики продаж на маркетплейсах «Маяк». Он был запущен в 2020 году Леонидом Динерштейном и Александром Каспиным. «Маяк» используют более 120 тыс. предпринимателей. Сервис, в том числе, позволяет ответить на вопросы о том, в каких категориях спрос превышает предложение, в каких категориях есть деньги, где есть дефицит.
- Второе место и $4 тыс. получил стартап CopyMonkey. Проект позволяет генерировать контент для e-commerce с помощью искусственного интеллекта.
- Третье место и $1 тыс. получил Realytics. Как сообщается, проект «превращает жалобы в рост выручки и увеличение срока жизни клиентов».
О премии
Ежегодная премия Karpov Venture Awards была учреждена друзьями и близкими предпринимателя и бывшего управляющего партнера AddVenture Сергея Карпова в июне 2015 года.
В этом году перед жюри в формате zoom питч-сессии выступило 11 стартапов. В конкурсе также приняли участие Lampa (online-продленка по подписке), PLUM (сервис для обмена одеждой), Friday (платформа для онбординга новичков и сбора HR-аналитики через корпоративные мессенджеры), CareMyBaby (онлайн-сервис дошкольного образования), InApp (провайдер современных программ лояльности и соцпакетов для компаний), Cloudset (многофункциональная технологичная шеринг-платформа), «Даркстор у Дома» (доставка за 30-60 минут) и 2ROOMZ (сервис для продажи дополнительных услуг и коммуникации с гостями в отелях).
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Фото на обложке: Unsplash
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