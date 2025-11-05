Казань обошла Санкт-Петербург по карьерным возможностям — но Москву по-прежнему считают лучшим городом для роста
Названы города с лучшими возможностями для карьеры в 2025-м
Сервис SuperJob представил рейтинг российских городов по карьерным возможностям. Москва сохраняет первое место: в 2025 году 69% опрошенных назвали её лучшим местом для профессионального роста. Казань впервые обошла Санкт-Петербург, который удерживал второе место на протяжении пяти лет.
Москва остаётся главным центром карьерных возможностей
Москва традиционно удерживает лидерство пятый год подряд. Большинство жителей столицы (69%) считают, что именно здесь проще добиться карьерного роста и повышения дохода. Отрицательно ответили 12% респондентов, ещё 19% затруднились с оценкой.
По сравнению с прошлым годом уверенность москвичей снизилась на 3 процентных пункта, но столица по-прежнему выделяется среди других городов России.
Казань обогнала Санкт-Петербург по карьерным возможностям
Казань заняла второе место в рейтинге SuperJob, впервые обойдя Санкт-Петербург, с результатом 54% положительных ответов против 53% у северной столицы. На уровне Петербурга находится Екатеринбург (также 53% положительных ответов). В топ-7 также вошли Тюмень (52%), Краснодар (47%), Владивосток (45%) и Набережные Челны (44%).
Во Владивостоке и Набережных Челнах растёт доля тех, кто видит карьерные возможности
По данным SuperJob, в 2025 году доля жителей, считающих свой город лучшим местом для карьеры, снизилась в обеих столицах: в Москве — на 3 процентных пункта, в Санкт-Петербурге — на 4 п.п.
При этом в ряде региональных центров, наоборот, выросла уверенность в карьерных возможностях. Наибольший прирост отмечен во Владивостоке и Набережных Челнах — по +7 п.п.
Молодежь чаще связывает Москву с карьерными возможностями
Исследование SuperJob показывает различия в восприятии карьерных возможностей между Москвой и Санкт-Петербургом по социально-демографическим группам.
В Москве чаще других положительно оценивают перспективы мужчины (72%), а среди женщин доля оптимистичных ответов — 65%. Наибольший энтузиазм демонстрируют респонденты до 34 лет (74%), тогда как среди старших групп (45+) показатель снижается до 63%.
Роль образования в оценке карьерных шансов также выше в столице: 71% респондентов с высшим образованием считают Москву лучшим местом для карьеры против 60% среди тех, кто имеет среднее специальное.
Карьерные возможности в Санкт-Петербурге видят представители средней возрастной группы
В Санкт-Петербурге картина иная: здесь разрыв между мужчинами и женщинами минимален — 54% против 52%. Основную поддержку идее карьерных возможностей в Петербурге дают средние возрастные группы (35–44 года, 58%), а среди молодежи (до 24 лет) показатель значительно ниже (49%).
В отличие от Москвы, здесь образование и доход влияют слабее: доля положительных ответов среди петербуржцев с высшим образованием — 55%, со средним специальным — 52%.
Самые низкие карьерные возможности в городах Приволжского федерального округа
Самыми трудными для построения карьеры респонденты назвали Оренбург и Ульяновск — лишь 18% жителей считают свои города подходящими для профессионального развития. Также в нижней части рейтинга — Волгоград (21%), Новокузнецк, Липецк и Киров (по 22%). Главные причины — низкие зарплаты и ограниченный выбор вакансий.
