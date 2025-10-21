Каждый пятый россиянин не меняет пароль, пока его не взломают — 72% уже сталкивались с атаками
Личный пароль меняют только после взлома 21% пользователей
Электронная почта остаётся главным инструментом обмена и хранения данных в России, говорится в совместном исследовании ИТ-компании «Киберпротект» и платформы Unisender. При этом уровень цифровой безопасности пользователей остаётся низким — каждый пятый россиянин меняет пароль только после взлома.
Почта остается главным каналом коммуникации в России
Согласно опросу, 74% россиян регулярно пользуются электронной почтой, а лишь 1% признались, что не используют email. Для сравнения: мессенджерами и социальными сетями ежедневно пользуются 63% респондентов. Такое распределение подчеркивает, что почта остаётся ключевым каналом цифрового общения, а вместе с этим — зоной повышенного риска.
Женщины обновляют пароли реже мужчин
Исследование показало, что 21% пользователей меняет пароль только после взлома аккаунта. Лишь 8% делают это регулярно. Мужчины относятся к безопасности внимательнее: 16% женщин обновляют пароли реже раза в год, тогда как среди мужчин таких всего 10%.
Пользователи старше 45 лет реже задумываются о смене пароля — всего 3% регулярно обновляют данные, но при этом осторожнее при работе с письмами. 91% представителей старшего поколения проверяют отправителя или удаляют подозрительные письма, тогда как среди молодёжи это делают 80%.
Почти треть пользователей использует простые комбинации паролей
43% респондентов создают сложные комбинации символов и цифр. Треть россиян доверяют эту задачу менеджерам паролей, но 17% продолжают использовать простые сочетания, связанные с личной информацией — датой рождения или именами близких.
Большинство россиян уже сталкивались с угрозами
Даже осознанное отношение к паролям не гарантирует полной безопасности. 72% пользователей признались, что сталкивались с инцидентами при работе с почтой — чаще всего с фишингом, ошибочной отправкой писем и потерей доступа к аккаунту. Наибольшее количество фишинговых сообщений получали пользователи 35–44 лет.
Ещё один источник риска — подключение к открытому Wi-Fi. 48% россиян пользуются публичными сетями, если нет альтернатив, а 20% делают это постоянно.
Контекст
По словам экспертов «Киберпротекта», привычки пользователей при работе с электронной почтой напрямую отражаются на уровне их цифровой безопасности. Хранение важных документов только в почтовом ящике, к чему прибегает почти треть россиян, значительно повышает риск потерь при сбоях или взломах. Соблюдение элементарных правил цифровой гигиены и внимательность при работе с письмами остаются ключевыми мерами защиты личных данных.
Фото: FreshSplash / Getty Images
