Каждый пятый сотрудник уверен: комфортный офис повышает эффективность труда — 30% готовы платить за удобства

Офисное пространство, по мнению 49% опрошенных, должно быть не только площадкой для выполнения задач, но и средой для отдыха, сообщает сеть смарт-офисов SOK. Каждый пятый респондент уверен, что расширенная инфраструктура в офисе напрямую влияет на эффективность работы.

Треть сотрудников готовы доплатить 10-15 тыс. рублей за комфорт

Почти треть сотрудников (32%) считают, что работодатель должен финансировать дополнительные сервисы, которые упрощают повседневную жизнь и снижают нагрузку. Еще 20% готовы разделить расходы на улучшения с компанией.

30% участников опроса заявили, что могли бы направлять на поддержание комфортной офисной среды 10–15 тыс. рублей в месяц. 12% готовы тратить свыше 15 тыс. рублей ежемесячно.

Самые желанные опции — спортзал, место для чтения, терраса

Лидером среди дополнительных удобств стал бар — его хотели бы видеть 42% респондентов. Далее следуют душевые — 36% — и собственная кофейня — 32%.

В список востребованных пространств также вошли:

спортивный зал — 28%;

место для чтения — 27%;

терраса, доступная круглый год — 18%.

Комната для короткого сна интересна 10% опрошенных. Зоны, где работники могут провести досуг активно, например, играя бильярд и дартс, выбрали 8%, настольные игры — всего 6%. Отдельное пространство для обучения оказалось наименее популярным вариантом — его отметили 5%.

Каждый четвертый выбирает места активного досуга

Чаще всего сотрудники выбирают решения, направленные на поддержание физической формы и восстановление — их отметили 27% опрошенных. Пространства для активного досуга интересны 25% респондентов, зоны для эмоциональной разгрузки — 18%. В пятёрку наиболее востребованных форматов также вошли места для питания — 16% — и площадки для саморазвития — 15%.

Среди факторов, нарушающих комфорт, лидируют громкие телефонные разговоры и обсуждения в open space — 32%. 24% сотрудников раздражает, когда они видят коллег, которые принимают пищу за рабочим столом, косметические процедуры — 22%. Просмотр социальных сетей отвлекает 13% опрошенных.

Компания SOK отмечает: классическая модель офиса уже не отвечает текущим запросам сотрудников. В современных проектах закладываются зоны для общения, уединения и короткого отдыха. Компании, инвестирующие в улучшение рабочей среды, могут увеличивать производительность труда до 25%, сообщили в пресс-службе.