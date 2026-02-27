Каждый пятый водитель готов доверить ИИ подбор автомобиля: 59% неизменно полагаются на собственный опыт

44% российских водителей рассматривают покупку автомобиля онлайн, пишут «Ведомости». Каждый пятый уже использовал или планирует использовать искусственный интеллект для подбора машины и расчёта затрат на её содержание. При этом большинство водителей по-прежнему предпочитает полагаться на собственный опыт.

56% водителей по-прежнему выбирают автомобиль лично

По данным исследования Rambler&Co, экосистемы «Сбера» для автолюбителей и технологической компании Navio, 44% российских автолюбителей готовы приобрести автомобиль онлайн. Оставшиеся 56% выбирают классическую оффлайн-модель с личным осмотром.

В опросе приняли участие около 2500 человек. Аналитики фиксируют постепенный сдвиг в сторону цифровых сценариев, однако консервативная модель покупки пока сохраняет преимущество.

41% водителей готовы использовать ИИ при выборе авто

По данным исследования, 11% респондентов уже применяли ИИ при выборе автомобиля — ещё 16% планируют сделать это в ближайшее время. 17% готовы рассмотреть такую возможность в будущем.

Кроме того, 41% водителей готовы использовать ИИ для решения прикладных задач. Наиболее востребованные сценарии распределились следующим образом:

• расчёт стоимости владения автомобилем — 14%,

• работа голосового ассистента — 11%,

• сравнение характеристик моделей — 8%.

При этом лишь 8% респондентов готовы делегировать нейросетям более сложные задачи, а 59% предпочитают полностью полагаться на себя. При этом даже те, кто доверяет технологиям, предъявляют высокие требования к их функциональности и привычным экосистемам. Это особенно заметно при выборе мультимедийных систем.

36% водителей отдают предпочтение зарубежному ПО из-за совместимости со смартфонами

При выборе мультимедийных решений 57% ориентируются прежде всего на функциональность. Только 7% отдают предпочтение отечественному программному обеспечению, тогда как 36% выбирают зарубежные системы из-за совместимости со смартфонами.

Системы помощи водителю становятся частью стандарта: 30% считают ADAS*комплекс электронных систем помощи водителю, использующий камеры, радары и датчики для повышения безопасности и автоматизации вождения



базовым минимумом, 42% — значимым преимуществом. Вместе с тем 24% респондентов не доверяют таким технологиям.

30% россиян не видят перспектив в беспилотных авто

Традиционные двигатели внутреннего сгорания сохраняют лидерство на российском рынке: лишь 22% готовы рассматривать покупку электромобиля. Больше половины респондентов —53% — не намерены отказываться от бензина или дизеля.

Согласно опросу, наиболее востребованной технологией в автомобилях стала адаптивная подвеска. Далее предпочтения распределились следующим образом:

• адаптивная подвеска — 23%,

• проекционные дисплеи — 14%,

• система автопарковки — 12%.

При этом беспилотные автомобили пока не в приоритете: интерес к ним проявили лишь 4%. 61% хотели бы протестировать такую функцию в будущем. Ещё 30% участников опроса не видят перспектив ни в одной из современных технологий.