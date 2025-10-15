Каждый третий россиянин делился паролями с незнакомыми людьми: 21% — чтобы платить меньше за подписки
Личный пароль передают незнакомцам 30% россиян
Каждый третий россиянин хотя бы раз передавал свои пароли посторонним людям, выяснили Почта Mail и Hi-Tech Mail. Исследование показало, что 30% респондентов делились данными для входа в аккаунты с незнакомцами, а 47% не используют никаких мер защиты при передаче информации. Несмотря на растущие киберугрозы, 56% опрошенных не испытывают тревоги из-за возможных взломов или потери данных.
Россияне доверяют пароли семье
Наиболее часто россияне передают пароли членам семьи — так поступают 50% опрошенных. Реже — друзьям (12%) и коллегам (8%). Однако даже эта «зона доверия» не гарантирует безопасности: каждый десятый пользователь уже сталкивался с негативными последствиями передачи доступа — от конфликтов до потери информации.
Незнакомцы получают доступ к аккаунтам
Каждый третий участник опроса (30%) признался, что делился логинами и паролями с незнакомыми людьми. При этом более половины респондентов (56%) не ощущают угрозы и не беспокоятся о возможных последствиях. Лишь 16% признались, что серьёзно переживают за безопасность своих аккаунтов.
Почти половина участников — 47% — передают пароли без какой-либо защиты. Из тех, кто старается контролировать ситуацию, 19% отслеживают действия через уведомления, 15% ограничивают права доступа, а 12% меняют пароли спустя время.
Зачем россияне делятся паролями
Главными причинами передачи паролей остаются бытовые и прагматичные мотивы: 30% делают это ради удобства, 28% — для совместного использования сервисов, ещё 21% — чтобы сэкономить на подписках. Ещё 21% респондентов признались, что делятся доступом в экстренных ситуациях, не задумываясь о рисках.
Большинство участников опроса — 52% — считают, что делиться аккаунтом с близкими людьми недопустимо, а 42% полагают, что это можно делать всегда. При этом более 60% пользователей считают важным иметь возможность восстановить контроль над аккаунтом после передачи пароля.
Фото: Dima Berlin / Getty Images
