Каждый третий работник согласен на «серую» зарплату в 2026-м

В 2026 году доля россиян, готовых работать с «серой» зарплатой, выросла по сравнению с прошлым годом. Согласно опросу SuperJob, если в январе 2025-го на неофициальные схемы соглашались только 28% респондентов, то сейчас — уже 33%. При этом доля противников «серых» зарплат преобладает: в начале 2026 года их было 42% — это на 9 процентных пунктов больше, чем сторонников.

Женщины чаще выступают против «серых» схем, чем мужчины

По данным опроса SuperJob, 42% экономически активных россиян не согласны на работу с «серой» зарплатой или неофициальным оформлением. Готовность принять такие условия выразил каждый третий респондент. Ещё 25% затруднились с ответом.

Готовность работать с «серой» зарплатой среди мужчин составляет 40%, среди женщин — 27%. При этом среди россиянок доля противников таких схем заметно выше: 46% против 37% у мужчин.

Среди мужчин число согласных и несогласных практически сопоставимо — 40% и 37% соответственно. У женщин перевес в пользу официального трудоустройства выражен сильнее.

Работники старше 45 лет чаще соглашаются на «серые» схемы

Недобросовестным работодателям проще повлиять на решение россиян старше 45 лет. В этой группе 36% респондентов готовы получать зарплату в конверте. Среди молодых работников до 35 лет доля согласных ниже — 31%.

В возрастной группе 35–44 года готовность принять «серые» схемы выразили 34% опрошенных.

Высшее образование снижает готовность к неофициальному найму

Респонденты с высшим образованием чаще отказываются от «серых» схем трудоустройства, чем обладатели среднего профессионального образования. Среди выпускников вузов против неофициальной оплаты выступают 44%, среди респондентов со средним профобразованием — 36%.

Готовность согласиться на неофициальную зарплату в этих группах составляет 34% и 37% соответственно.

Пик лояльности к «серым» схемам пришёлся на кризис 2009 года

Долгосрочная динамика опросов за 17 лет показывает устойчивое снижение готовности россиян работать с «серой» зарплатой. Максимальный уровень согласия был зафиксирован в феврале 2009 года — 60%, на фоне экономического кризиса.

В течение 2010-х годов доля согласных колебалась в диапазоне 35–48%. Переломным стал 2022 год: после роста показателя до 40% в начале года началось постепенное и устойчивое снижение. В январе 2025 года доля согласных составляла 28%, в сентябре 2025-го — 30%, а в январе 2026 года — 33%.

В последние два года доля противников «серых» схем стабильно превышает долю согласных. В январе 2026 года разрыв составил 9 процентных пунктов — 42% против 33%. Для сравнения, в феврале 2009 года соотношение было обратным: 60% согласных против 21% несогласных.