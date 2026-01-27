Каждый второй россиянин выбирает контент, созданный без ИИ

Каждый второй россиянин предпочитает контент, созданный без участия ИИ, следует из исследования digital-агентства АЙNET и маркетплейса нейросетей Chad AI. Почти 100% опрошенных заявили, что умеют распознавать тексты, видео и изображения, созданные нейросетями. При этом больше половины считает, что за последнее время их качество заметно выросло.

Бренды считают, что против ИИ 1% аудитории — но таких 22%

Исследование digital-агентства АЙNET и маркетплейса нейросетей chad выявило разрыв между восприятием аудитории и ожиданиями создателей контента. Авторы и бренды считают, что негативно к ИИ относится лишь 1% пользователей, тогда как реальная доля составляет 22%.

59% создателей контента и 33% потребителей сходятся в одном: решающим фактором является качество, а не сам факт использования нейросетей. Негатив у аудитории вызывают:

ошибки,

нереалистичные детали,

шаблонность,

искусственность ИИ-персонажей,

отсутствие эмоций в ИИ-генерациях.

Лишь 1,2% не отличают ИИ от работы человека

Согласно исследованию, 48% пользователей распознают ИИ-контент сразу, ещё 44% — в течение нескольких минут. Лишь 1,2% респондентов не могут отличить его от работы человека.

«Скрывать использование ИИ — провальная стратегия: 98,8% пользователей способны его распознать», — считает сооснователь chad Артур Кольцов.

Несмотря на скепсис части аудитории, 61% опрошенных отмечают заметное улучшение качества ИИ-контента за последнее время. По мере развития технологий распознавать его становится сложнее, однако прозрачность использования ИИ остаётся важным фактором доверия.

«Пользователь устал не от нейросетей, а от их бездумного использования. ИИ сегодня — это „черновик“, который требует обязательной доработки человеком», — отметил СЕО и founder digital-агентства АЙNET Руслан Миняжетдинов.

Больше половины компаний постоянно используют ИИ для работы с контентом

Согласно исследованию, бизнес уже активно внедряет нейросети в работу с контентом, а их использование постепенно становится стандартной практикой для большинства компаний.

62% представителей компаний постоянно применяют ИИ в работе с контентом, ещё 36% делают это периодически. Чаще всего нейросети используют:

для создания иллюстраций и фото товаров (23%),

написания текстов (22%),

генерации креативных идей (20%),

в рутинных задачах (16%),

в видеоконтенте (8%).

Большинство планируют расширять использование ИИ в 2026-м

В 2026 году 65% компаний планируют расширить использование нейросетей в рабочих процессах. Ещё 32,8% рассматривают масштабирование ИИ-решений, тогда как лишь 2,2% компаний заявили, что не планируют развивать это направление.

В исследовании отмечают, что по мере роста объёма ИИ-контента для бизнеса возрастает значение систем контроля качества: их отсутствие может привести к ошибкам в коммуникациях и повышению репутационных рисков для брендов.