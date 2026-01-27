Каждый второй в России предпочитает контент, созданный человеком: 99% уверены, что могут сразу определить работу ИИ
Каждый второй россиянин выбирает контент, созданный без ИИ
Каждый второй россиянин предпочитает контент, созданный без участия ИИ, следует из исследования digital-агентства АЙNET и маркетплейса нейросетей Chad AI. Почти 100% опрошенных заявили, что умеют распознавать тексты, видео и изображения, созданные нейросетями. При этом больше половины считает, что за последнее время их качество заметно выросло.
Бренды считают, что против ИИ 1% аудитории — но таких 22%
Исследование digital-агентства АЙNET и маркетплейса нейросетей chad выявило разрыв между восприятием аудитории и ожиданиями создателей контента. Авторы и бренды считают, что негативно к ИИ относится лишь 1% пользователей, тогда как реальная доля составляет 22%.
59% создателей контента и 33% потребителей сходятся в одном: решающим фактором является качество, а не сам факт использования нейросетей. Негатив у аудитории вызывают:
- ошибки,
- нереалистичные детали,
- шаблонность,
- искусственность ИИ-персонажей,
- отсутствие эмоций в ИИ-генерациях.
Лишь 1,2% не отличают ИИ от работы человека
Согласно исследованию, 48% пользователей распознают ИИ-контент сразу, ещё 44% — в течение нескольких минут. Лишь 1,2% респондентов не могут отличить его от работы человека.
«Скрывать использование ИИ — провальная стратегия: 98,8% пользователей способны его распознать», — считает сооснователь chad Артур Кольцов.
Несмотря на скепсис части аудитории, 61% опрошенных отмечают заметное улучшение качества ИИ-контента за последнее время. По мере развития технологий распознавать его становится сложнее, однако прозрачность использования ИИ остаётся важным фактором доверия.
«Пользователь устал не от нейросетей, а от их бездумного использования. ИИ сегодня — это „черновик“, который требует обязательной доработки человеком», — отметил СЕО и founder digital-агентства АЙNET Руслан Миняжетдинов.
Больше половины компаний постоянно используют ИИ для работы с контентом
Согласно исследованию, бизнес уже активно внедряет нейросети в работу с контентом, а их использование постепенно становится стандартной практикой для большинства компаний.
62% представителей компаний постоянно применяют ИИ в работе с контентом, ещё 36% делают это периодически. Чаще всего нейросети используют:
- для создания иллюстраций и фото товаров (23%),
- написания текстов (22%),
- генерации креативных идей (20%),
- в рутинных задачах (16%),
- в видеоконтенте (8%).
Большинство планируют расширять использование ИИ в 2026-м
В 2026 году 65% компаний планируют расширить использование нейросетей в рабочих процессах. Ещё 32,8% рассматривают масштабирование ИИ-решений, тогда как лишь 2,2% компаний заявили, что не планируют развивать это направление.
В исследовании отмечают, что по мере роста объёма ИИ-контента для бизнеса возрастает значение систем контроля качества: их отсутствие может привести к ошибкам в коммуникациях и повышению репутационных рисков для брендов.
- 1 OpenAI запускает рекламу в ChatGPT: цена втрое выше, чем у Meta*, — а аналитика урезана ради конфиденциальности Стала известна цена рекламы в ChatGPT от OpenAI 27 января 2026, 18:05
- 2 Спикеры форума в Давосе обсудили будущее ИИ: одни ждут массовых сокращений на рынке труда, другие — конца эпохи LLM Форум в Давосе: бигтех рассказал о будущем ИИ после 2026-го 27 января 2026, 17:15
- 3 Samsung анонсировал выпуск чипов нового поколения — компания начнет поставлять их Nvidia уже в феврале 2026-го Samsung будет поставлять чипы HBM4 Nvidia с февраля 2026-го 26 января 2026, 16:00
- 4 Apple перезапускает Siri вместе с Google: обновлённая версия выйдет в феврале, полноценный чат-бот — летом 2026-го Apple запускает Siri на базе ИИ-моделей Google Gemini 26 января 2026, 11:10