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Кадровое агентство Kelly Services нашло покупателя на активы в России

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Анастасия Марьина
Анастасия Марьина

Руководитель новостного отдела RB.ru

Анастасия Марьина

Международный поставщик решений по управлению персоналом Kelly Services продаст российскую часть бизнеса компании Ventra, которая занимается аутсорсом бизнес-процессов, говорится в сообщении покупателя. Сумма сделки не раскрывается.

Кадровое агентство Kelly Services нашло покупателя на активы в России

Как сообщается, сейчас команда российского подразделения Kelly продолжает работать в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами. Ventra планирует сохранить взаимоотношения с клиентами и развивать проекты с каждым.

«Приобретение бизнеса компании Kelly, обладающей серьезной экспертизой в области профессионального рекрутмента и аутсорсинга подбора персонала (RPO), а также аутсорсинга IT-решений и услуг в области управления персоналом — следующий шаг нашей экспансии на рынке HR и аутсорсинговых сервисов», — сообщила гендиректор Ventra Екатерина Карабанова.

Ventra с 2002 года оказывает аутсорсинговые услуги в сфере торговли, логистики и IT. Выручка компании за 2021 год составила 8,6 млрд рублей. В начале 2022 года Ventra привлекла 700 млн рулей инвестиций на развитие платформы для заказа временного персонала Ventra Go!

Kelly работает в РФ с 1993 года, представлена во всех экономически значимых регионах страны. В 2021 году выручка компании в России достигла 10 млрд рублей. В мае 2022 года Forbes писал, что Kelly уходит с российского рынка и ищет покупателя на свой локальный бизнес.

Фото на обложке: Unsplash

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