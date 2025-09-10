Китай потратил 1,2 млрд ₽ на VK Рекламу: 88% бюджета пришлись на игровые кампании
VK Реклама привлекла 1,2 млрд ₽ от клиентов из Китая
Рынок цифровой рекламы в VK показывает уверенный рост. В январе–июне 2025 года китайские компании направили на продвижение в VK Рекламе свыше 1,2 млрд рублей — это на 22% выше, чем год назад. Общая сумма рекламных инвестиций на площадке превысила 26 млрд рублей (+31%), а пользователи за этот период увидели более 287 млрд объявлений. Основными драйверами роста стали игры, медицина и индустрия развлечений.
Китай делает ставку на игры
Как уточняют в VK, китайские бренды всё активнее работают с российской аудиторией. Львиная доля их кампаний в первом полугодии пришлась на игровую индустрию (88%), ещё 9% заняли проекты, связанные с досугом и развлечениями, и около 2% — электронная коммерция.
Операционный директор VK Рекламы Ирина Совик отметила, что бюджеты рекламодателей из Китая увеличиваются последовательно каждый квартал: во втором квартале 2025 года рост составил 24% в годовом сопоставлении.
Иностранные игроки наращивают бюджеты
Китай оказался не единственным крупным зарубежным клиентом VK. Турецкие компании нарастили расходы на рекламу в VK на 60% год к году, при этом 77% их вложений пришлись на туризм и транспорт, 12% — на игры и 4% — на e-commerce. Кипрские рекламодатели прибавили 43%, распределив бюджеты следующим образом: 60% — на игры, 12% — на сферу досуга, 11% — на онлайн-торговлю, 4% — на финансы и 3% — на товары для дома.
Внутренний рост и новые драйверы
Рост рынка обеспечили как российские, так и иностранные компании. Если смотреть по категориям, то наиболее стремительно растут затраты на продвижение игр (+79%), продуктов для отдыха и развлечений (+55%) и медицинских услуг (+51%). Сильная динамика наблюдается и в e-commerce: за первое полугодие объём вложений в этот сегмент увеличился почти на 47%.
Технологии и эффективность
VK Реклама активно развивает инструменты для продвижения интернет-магазинов. В частности, улучшена работа динамического ретаргетинга — технологии, которая показывает пользователю именно те товары, что он уже смотрел или добавлял в корзину. Ускоренная передача данных в систему оптимизации позволила эффективнее настраивать показы и повышать отдачу от кампаний.
Контекст
Для VK иностранные компании становятся всё более заметным источником роста рекламных доходов. Китай, Турция и Кипр в первом полугодии вошли в тройку лидеров по увеличению вложений в рекламу на платформе. На фоне глобальной конкуренции и давления на цифровые рынки VK делает ставку на технологичность и эффективность — это позволяет удерживать позиции и наращивать долю на российском рынке интернет-рекламы.
Фото на обложке: Кирилл Кухмарь/ТАСС
